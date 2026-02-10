Transfusión regresa tras 25 años con música nueva y sonido afrobeat

La banda Transfusión, integrada por Héctor Aníbal Estrella, Rigo Zapata, Alfio Lora y Jean Pimentel, retoma su camino creativo con el estreno del sencillo "Vamo´ a fluir", tras 25 años sin grabar música nueva. ( SUMINISTRADA )

Tras más de dos décadas sin lanzar material inédito, la emblemática banda dominicana Transfusión marca su esperado regreso a la escena musical con el estreno de su nuevo sencillo "Vamo´ a fluir", disponible a partir de este jueves 12 en todas las plataformas digitales.

La agrupación, integrada por Héctor Aníbal Estrella (voz líder), Rigo Zapata (fundador, director y bajista), Alfio Lora y Jean Pimentel retoma su camino creativo luego de 25 años sin grabar música nueva.

"Este regreso no nace de la nostalgia, nace de la necesidad de volver a decir algo. Transfusión tenía música pendiente con su público y con nosotros mismos", expresó Héctor Aníbal.

El proceso de retorno comenzó con una decisión estratégica: regrabar las canciones del primer disco, un trabajo que marcó una época en la música alternativa dominicana.

Proceso creativo y producción del nuevo sencillo

Debido a la falta de derechos sobre los máster originales, la banda optó por realizar ´remakes´ de estos temas, permitiendo así subir oficialmente su catálogo a las plataformas digitales, donde Transfusión no tenía presencia tras años de pausa.

Las grabaciones se realizaron en el estudio de Alfio Lora, espacio que se convirtió en punto de reencuentro creativo para la agrupación y detonó una nueva etapa artística.

De ese proceso surge "Vamo´ a fluir", una canción compuesta por Mauricio Bolívar y producida por Alfio Lora y Jean Pimentel, que apuesta por el afrobeat, enriquecido con el sello rítmico y conceptual de Transfusión.

El tema combina letras actuales, jerga contemporánea y una vibra relajada que busca conectar con el público de siempre y con nuevas generaciones.

La canción relata la historia de un hombre que, estando enamorado, decide no forzar los sentimientos ni las circunstancias, dejando que las cosas pasen cuando tengan que pasar.

Este sencillo es el primero de un proyecto de ocho canciones inéditas que la banda irá estrenando a lo largo de este año, tras más de doce meses de trabajo continuo en estudio. Paralelamente, se lanzará el videoclip oficial del tema, grabado en la ciudad de Santiago bajo la dirección de Luis Film Studios.