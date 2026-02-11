×
Astor Torres estrena balada romántica “Por ti lo dejaría todo” para San Valentín

El cantautor guatemalteco presenta una balada romántica que habla del amor incondicional, estrenándose justo para la temporada de San Valentín

    Expandir imagen
    Astor Torres estrena balada romántica “Por ti lo dejaría todo” para San Valentín
    Astor Torres durante la promoción de su nuevo sencillo “Por ti lo dejaría todo”, una canción que busca conectar con la emoción y el corazón de sus seguidores. (FUENTE EXTERNA)

    El cantautor guatemalteco Astor Torres presenta su más reciente sencillo, “Por ti lo dejaría todo”, una balada romántica que se estrenará el próximo 13 de febrero, consolidándose como una de las propuestas más emotivas de esta temporada de San Valentín.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la canción refleja un amor profundo y transformador, capaz de cambiar el rumbo de la vida de quien lo experimenta.

    Con una interpretación madura y sincera, Astor Torres mantiene el estilo romántico que lo ha caracterizado a lo largo de su carrera, logrando conectar directamente con el corazón del oyente.

    La producción musical combina arreglos elegantes y atemporales que acompañan una voz cargada de calidez, vulnerabilidad y entrega. La imagen oficial del sencillo también refuerza esta propuesta íntima, mostrando el momento artístico del cantante.

    Sobre la canción, Astor Torres explicó: “Esta canción nace desde un lugar muy real. Habla del amor que no pone condiciones, del amor que llega y lo cambia todo. Cuando amas de verdad, no hay dudas… solo entrega”.

    Sobre la canción

    • Con “Por ti lo dejaría todo”, Astor Torres se suma a los estrenos románticos de la temporada, reafirmando su compromiso con un estilo que celebra el amor y la emoción a través de la música.
