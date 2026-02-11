×
El Blachy

Ayuntamiento del Distrito Nacional declara Munícipe Distinguido al merenguero típico El Blachy

La alcadesa Carolina Mejía explicó que el reconocimiento se otorga por el aporte del artista al merengue típico

    Expandir imagen
    Ayuntamiento del Distrito Nacional declara Munícipe Distinguido al merenguero típico El Blachy
    El merenguero típico El Blachy posa junto a su esposa, sus padres y la alcaldesa del Distrito Nacional, Carolina Mejía, tras recibir el reconocimiento como Munícipe Distinguido. (FUENTE EXTERNA)

    El Ayuntamiento del Distrito Nacional declaró Munícipe Distinguido al merenguero típico Blas Darío Fragoso, conocido como El Blachy, en un acto encabezado por la alcaldesa Carolina Mejía.

    De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, la declaratoria fue aprobada a unanimidad por el Concejo de Regidores el pasado 20 de enero, con el respaldo del presidente del Concejo, Yovany Moya, y de los voceros de las distintas bancadas.

    Durante la actividad, Mejía explicó que el reconocimiento se otorga por el aporte del artista al merengue típico. “Reconocemos en El Blachy su talento artístico y su desempeño como expositor del merengue típico”, expresó.

    Expandir imagen
    Infografía
    El Blachy junto a sus padres tras recibir la distinción como Munícipe Distinguido del Distrito Nacional. (FUENTE EXTERNA)

    Al recibir la distinción, Fragoso agradeció al cabildo por el homenaje. “Para mí es un orgullo que ustedes se sientan bien”, manifestó. También señaló que continuará trabajando para que su familia y seguidores se sientan representados por su trayectoria.

    • En el acto estuvieron presentes el diputado Manuel Núñez; el presidente del Concejo de Regidores, Yovany Moya; y los ediles Ricardo Cuello Santiago y Francklin Ferreras. El artista asistió acompañado por su esposa, sus padres y otros allegados.
