Danny Rivera celebra el amor en su concierto Inolvidable este 14 de febrero ( SUMINISTRA )

El cantautor Danny Rivera no habla del tiempo como quien lo padece; habla del tiempo como quien ha aprendido a caminar junto a él.

En un encuentro cercano con la prensa dominicana, el intérprete de Madrigal dejó claro que su regreso a los escenarios del país no responde a nostalgia, sino a vigencia. A su más de cinco décadas de trayectoria, su discurso no gira en torno al pasado, sino a la creación constante.

"Mientras estamos vigentes, trabajando, siempre estamos creando. El estudio de la música es ese lugar que nos protege y nos provoca pensar que nada se va a acabar", expresó con su auténtica serenidad.

Un concierto para celebrar el amor

El concierto Danny Rivera Inolvidable, producido por Billy Hasbún, llega este sábado 14 de febrero, a las 8:30 de la noche, al Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua, como una celebración del amor en todas sus formas: romántico, humano, musical y colectivo.

Para Rivera, la palabra inolvidable no se limita al título de una canción. Es un concepto. "Lo inolvidable no es solo la canción, es la presencia entre público y artista. Ahí se crea la magia. Cada noche es distinta, siempre nueva".

Más que un recital, el artista puertorriqueño de nacimiento y dominicano por elección y corazón, promete un encuentro donde canciones, pausas, silencios y miradas construyen un momento irrepetible.

"La noche siempre trae lo que va a pasar. Entre el público y el artista se renueva algo. Sentir que el tiempo ha pasado en nosotros, pero que lo hemos vencido porque la música nos ha sanado, eso es lo importante", indicó.

Un vínculo profundo con la República Dominicana

Rivera, quien ha forjado un vínculo profundo con la República Dominicana, recordó su primera visita al país y la sensación de pertenencia inmediata. "Aquí me sentí que llegaba a un lugar que no había conocido, pero que me pertenecía", comentó, evocando además figuras como Ángel Viloria y la herencia antillana que une culturalmente a Puerto Rico y República Dominicana. "Somos más que una geografía. Somos un archipiélago caribeño que comparte historia, música y memoria".

El multipremiado cantautor aseguró que no viene solo a cantar. Para él, el verdadero invitado principal de la noche es el público. "El invitado de honor es ese público que me da el privilegio de venir a escucharme".

En cuanto al repertorio, adelantó que será un recorrido por las canciones que han programado su vida: Amada amante, Amar o morir, Madrigal, Serenata, Mi árbol y yo, Mi hijo, Al nacer cada enero, entre muchas otras que han marcado generaciones.

Una producción a la altura de su legado

El productor del evento, Billy Hasbún, destacó que la producción fue concebida para honrar la trayectoria del artista y el significado especial de la fecha. "Será una noche espectacular, pensada para celebrar el amor con una puesta en escena a la altura de su legado", expresó.

Danny Rivera no habla de despedidas. Habla de permanencia. Para él, la música es templo y refugio. "El templo del ser humano hay que cuidarlo. Cada sentimiento que tengamos debemos expresarlo. Eso que llamamos amor... a veces tiene respuestas, a veces no. Pero yo sé lo que siento cuando canto", concluyó.