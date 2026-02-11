Un cortocircuito provoca daños en la matriz eléctrica del Palacio de Bellas Artes

La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informó que, tras un cortocircuito ocurrido a finales del año pasado en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, se adoptaron medidas para garantizar la continuidad de las operaciones administrativas y la programación artística del recinto.

Se contrataron plantas eléctricas de alta potencia, lo que ha permitido mantener en funcionamiento las instalaciones mientras se realizaban estudios técnicos para determinar las causas y el alcance de los daños en la matriz eléctrica.

Los estudios indicaron que el restablecimiento total del sistema eléctrico requiere una inversión superior a ochenta millones de pesos, debido a los trabajos necesarios para instalar un sistema moderno y seguro conforme a las normativas vigentes.

Actualmente, la institución prepara los procesos de licitación para ejecutar la instalación de la nueva matriz de energía, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.

Más

La DGBA señaló que las salas y espacios del Palacio de Bellas Artes continúan operando y que la agenda de programación artística no se verá afectada, garantizando la seguridad del personal , artistas y público.

señaló que las del continúan operando y que la agenda de no se verá afectada, garantizando la , artistas y público. La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad de sus instalaciones y la continuidad de las actividades culturales.

Te puede interesar El musical RENT llegará a Bellas Artes con tres funciones en mayo