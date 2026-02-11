Un cortocircuito provoca daños en la matriz eléctrica del Palacio de Bellas Artes
La Dirección General de Bellas Artes (DGBA) informó que, tras un cortocircuito ocurrido a finales del año pasado en el Palacio de Bellas Artes de Santo Domingo, se adoptaron medidas para garantizar la continuidad de las operaciones administrativas y la programación artística del recinto.
Se contrataron plantas eléctricas de alta potencia, lo que ha permitido mantener en funcionamiento las instalaciones mientras se realizaban estudios técnicos para determinar las causas y el alcance de los daños en la matriz eléctrica.
Los estudios indicaron que el restablecimiento total del sistema eléctrico requiere una inversión superior a ochenta millones de pesos, debido a los trabajos necesarios para instalar un sistema moderno y seguro conforme a las normativas vigentes.
Actualmente, la institución prepara los procesos de licitación para ejecutar la instalación de la nueva matriz de energía, siguiendo los procedimientos establecidos por la ley.
- La DGBA señaló que las salas y espacios del Palacio de Bellas Artes continúan operando y que la agenda de programación artística no se verá afectada, garantizando la seguridad del personal, artistas y público.
- La institución reiteró su compromiso con la transparencia, la seguridad de sus instalaciones y la continuidad de las actividades culturales.