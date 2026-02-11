×
"El Aparatico de mi mujer", lo nuevo del Chaval de la Bachata

También conocido como “El Aparato del Doctor” rinde homenaje a la sonoridad y sensibilidad musical de los años 80

    El Aparatico de mi mujer, lo nuevo del Chaval de la Bachata
    Foto de archivo de El Chaval de la Bachata; el artista presenta "El Aparato del Doctor", una fusión de nostalgia ochentera y bachata contemporánea que reafirma su estilo romántico y su vigencia artística. (FUENTE EXTERNA)

    El Chaval de la bachata presentó su más reciente producción, El aparato del doctor (El Aparatico de mi mujer), un tema que, según una nota de prensa enviada a Diario Libre, rinde homenaje a la sonoridad y sensibilidad musical de los años 80, sin perder la esencia romántica que ha definido su carrera.

    La canción propone un viaje musical donde lo clásico dialoga con la bachata contemporánea, bajo la producción del maestro Linar De Jesús Espinal Núñez, figura clave en la construcción sonora del proyecto.

    El Chaval ofrece una interpretación de alto nivel en esta exquisita composición de Tony Santos, grabada en Linar’s Studio, con arreglos de David Paredes y Linar De Jesús Espinal Núñez, logrando una fusión equilibrada entre nostalgia, romanticismo y modernidad.

    • Con este tema, El Chaval busca seguir conectando con el gran público a través de la bachata.
