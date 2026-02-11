×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Cabarete Jazz Festival 2026
Cabarete Jazz Festival 2026

Anuncian la segunda edición del Cabarete Jazz Festival

La edición anterior del festival fue un éxito rotundo, agotando entradas y dinamizando la economía local

    Expandir imagen
    Anuncian la segunda edición del Cabarete Jazz Festival
    Sandy Gabriel será uno de los protagonistas del Cabarete Jazz Festival. (SUMINISTRADA)

    Luego del rotundo éxito en su edición 2025, el Cabarete Jazz Festival regresa reafirmando su lugar como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del Caribe.

    La cita será el 6 de junio de 2026, en Cabarete, y promete ser una experiencia donde la música, la naturaleza y la identidad del destino se funden en un mismo escenario.

    Cartelera del festival

    La cartelera de esta nueva entrega vuelve a colocar a Cabarete en el mapa musical internacional con las presentaciones de Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, GIA FU, iLe y Sandy Gabriel, quienes recorrerán la historia del jazz con sus conocidos repertorios.

    Cabe destacar que el Cabarete Jazz Festival es una producción de Cabarete Tango, empresa que apuesta a posicionar Cabarete como un destino integral de cultura, gastronomía, desarrollo inmobiliario, deportes acuáticos y lujo natural frente al mar, donde el arte convive con el viento, las olas y una comunidad cosmopolita única en la región.

    RELACIONADAS

    Una celebración de la cultura

    • Más que un concierto, el Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa, en un entorno natural privilegiado, donde el público vive la buena música en chancletas, bajo el cielo de Cabarete.
    • La edición 2025 marcó un antes y un después para el festival y para el propio destino. Con una asistencia masiva, entradas agotadas con antelación y una cartelera que reunió a grandes leyendas y referentes contemporáneos del jazz, el evento logró atraer público local e internacional, dinamizando la economía, el turismo y la proyección cultural de Cabarete.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.