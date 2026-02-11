Anuncian la segunda edición del Cabarete Jazz Festival

Sandy Gabriel será uno de los protagonistas del Cabarete Jazz Festival. ( SUMINISTRADA )

Luego del rotundo éxito en su edición 2025, el Cabarete Jazz Festival regresa reafirmando su lugar como uno de los encuentros culturales y musicales más importantes del Caribe.

La cita será el 6 de junio de 2026, en Cabarete, y promete ser una experiencia donde la música, la naturaleza y la identidad del destino se funden en un mismo escenario.

Cartelera del festival

La cartelera de esta nueva entrega vuelve a colocar a Cabarete en el mapa musical internacional con las presentaciones de Alfredo Rodríguez, Cimafunk, Los Amigos Invisibles, GIA FU, iLe y Sandy Gabriel, quienes recorrerán la historia del jazz con sus conocidos repertorios.

Cabe destacar que el Cabarete Jazz Festival es una producción de Cabarete Tango, empresa que apuesta a posicionar Cabarete como un destino integral de cultura, gastronomía, desarrollo inmobiliario, deportes acuáticos y lujo natural frente al mar, donde el arte convive con el viento, las olas y una comunidad cosmopolita única en la región.

Una celebración de la cultura

Más que un concierto, el Cabarete Jazz Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa, en un entorno natural privilegiado, donde el público vive la buena música en chancletas, bajo el cielo de Cabarete .

Festival es una celebración de la cultura, el arte y la libertad creativa, en un natural privilegiado, donde el público vive la buena música en chancletas, bajo el cielo de . La edición 2025 marcó un antes y un después para el festival y para el propio destino. Con una asistencia masiva, entradas agotadas con antelación y una cartelera que reunió a grandes leyendas y referentes contemporáneos del jazz, el evento logró atraer público local e internacional, dinamizando la economía, el turismo y la proyección cultural de Cabarete.