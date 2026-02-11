Dominicana relata su experiencia como "arbusto" en el show de Bad Bunny en el Super Bowl

Ivanna Nicolle es la influencer dominicana que participó como extra en el medio tiempo de Bad Bunny en el Super Bowl LX. ( FUENTE EXTERNA )

La creadora de contenido dominicana Ivanna Nicolle formó parte del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl LX, encabezado por Bad Bunny el pasado 8 de febrero de 2026 en el Levi´s Stadium de Santa Clara, California.

La joven integró el grupo de aproximadamente 400 personas seleccionadas para participar como "arbustos" dentro del concepto visual del show. A través de un video en sus redes sociales, explicó cómo fue el proceso para llegar al escenario del evento deportivo.

"El proceso de aplicación para este trabajo fue bastante sencillo", contó. La convocatoria fue realizada por la compañía Backlit, encargada de reclutar tanto al Field Team, quienes montan el escenario, como al Field Cast, que corresponde a los extras que aparecen durante el espectáculo.

Según relató, cuando aplicaron no sabían cuál sería su rol específico. "Solamente sabíamos que íbamos a ser parte del show. Nos enteramos en los ensayos que nos tocaba ser las matas", explicó.

Ivanna indicó que unas 40,000 personas aplicaron y solo 400 fueron seleccionadas. Uno de los requisitos principales era medir al menos 5´7" y tener buena condición física. Los elegidos debían estar disponibles durante dos semanas de ensayos previos al Super Bowl.

La dominicana, quien viajó desde Boston hasta California, señaló que el vestuario pesaba alrededor de 30 libras. "No fue nada fácil estar dentro de esos trajes", afirmó. También contó que durante los primeros ensayos algunas personas se desmayaron o sufrieron episodios de claustrofobia, y que alrededor de 40 participantes renunciaron antes del espectáculo.

Por su participación, recibieron un pago de 18.75 dólares por hora. Sin embargo, aseguró que el dinero no fue la principal motivación. "Todo lo que estuvimos en el show no lo hicimos por dinero", comentó.

A pesar del esfuerzo físico, describió la experiencia como significativa, aunque admitió que no la repetiría. En su video compartió imágenes del detrás de cámaras y orientó a quienes deseen aplicar en futuras ediciones del medio tiempo.

Más

El espectáculo de Bad Bunny tuvo una duración de 14 minutos y contó con más de 500 intérpretes en escena.