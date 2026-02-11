Max Max lanza nuevo sencillo y anuncia gira en República Dominicana

El artista Max Max, perteneciente al sello discográfico Mayimba Music, acaba de publicar su segundo sencillo, "Fue a primera vista", un adelanto de su álbum debut A media Luz.

El lanzamiento de este tema, compuesto y producido por el propio Max Max, cantautor cubano residente los Estados Unidos, no sólo consolida su faceta como baladista, sino que se alinea estratégicamente con su inminente llegada a la República Dominicana.

El artista, un auténtico "todólogo" de la música cubana con rigurosa formación en canto lírico, ha elegido el corazón del Caribe como punto de enfoque clave para su nueva etapa.

Con una trayectoria que incluye colaboraciones con orquestas de renombre como Aníbal Bravo y su Orquesta, Jossie Esteban y la Patrulla Quince, y un pasado como vocalista de Pupy y Los Que Son Son, Max Max aporta una técnica impecable y una profunda emotividad a su arte.

Su voz, que ha sido parte de recopilaciones como 100 Sones de Cuba y Vintage Remix, es la promesa de una experiencia musical poética.

Gira en RD

Para inaugurar oficialmente esta fase con el público dominicano, Max Max estará realizando una exclusiva serie de shows íntimos en la República Dominicana en las próximas semanas.

