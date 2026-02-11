×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Max Max nuevo sencillo
Max Max nuevo sencillo

Max Max lanza nuevo sencillo y anuncia gira en República Dominicana

Con colaboraciones en su haber y una sólida formación musical, Max Max busca conquistar al público dominicano con su emotiva propuesta musical

    Expandir imagen
    Max Max lanza nuevo sencillo y anuncia gira en República Dominicana
    Max Max estrena nuevo tema presentará concierto en República Dominicana.

    (SUMINISTRADA)

    El artista Max Max, perteneciente al sello discográfico Mayimba Music, acaba de publicar su segundo sencillo, "Fue a primera vista", un adelanto de su álbum debut A media Luz.

    El lanzamiento de este tema, compuesto y producido por el propio Max Max, cantautor cubano residente los Estados Unidos, no sólo consolida su faceta como baladista, sino que se alinea estratégicamente con su inminente llegada a la República Dominicana.

    El artista, un auténtico "todólogo" de la música cubana con rigurosa formación en canto lírico, ha elegido el corazón del Caribe como punto de enfoque clave para su nueva etapa.

    Con una trayectoria que incluye colaboraciones con orquestas de renombre como Aníbal Bravo y su Orquesta, Jossie Esteban y la Patrulla Quince, y un pasado como vocalista de Pupy y Los Que Son Son, Max Max aporta una técnica impecable y una profunda emotividad a su arte.

    RELACIONADAS

    Su voz, que ha sido parte de recopilaciones como 100 Sones de Cuba y Vintage Remix, es la promesa de una experiencia musical poética.

    Gira en RD

    • Para inaugurar oficialmente esta fase con el público dominicano, Max Max estará realizando una exclusiva serie de shows íntimos en la República Dominicana en las próximas semanas.
    • Estos encuentros servirán como el preámbulo oficial para el anticipado lanzamiento de su producción discográfica A media luz, invitando a los medios y a los oyentes a sentir, recordar y enamorarse de nuevo con su propuesta.
    TEMAS -

      Periódico líder de República Dominicana centrado en las noticias generales y el periodismo innovador.