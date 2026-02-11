Organización Nofumadores de España denuncia a Rosalía y a Soy una Pringada por fumar en pódcast

Rosalía aparece fumando durante la entrevista en Special People Club, pódcast de Soy una Pringada, lo que motivó la denuncia de Nofumadores.org ante el Ministerio de Sanidad. ( CAPTURA / YOUTUBE )

La organización Nofumadores.org ha presentado una denuncia ante el Ministerio de Sanidad por el pódcast Special People Club, presentado por la creadora de contenido Soy una Pringada, en el que participa la cantante Rosalía.

La denuncia se produce después de que ambas aparecieran fumando durante una entrevista difundida en la plataforma Podimo y compartida en redes sociales, lo que según la entidad podría infringir la Ley Antitabaco.

Nofumadores explica que la denuncia se ha presentado ante la Subdirección General de Promoción, Prevención y Equidad en Salud de la Dirección General de Salud Pública y Equidad en Salud. La organización considera que se trata de una triple infracción:

Fumar en un espacio interior cerrado, considerado como centro de trabajo.

Incumplir el artículo 9 de la Ley Antitabaco , que prohíbe que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o mostrando marcas de tabaco en medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información.

, que prohíbe que presentadores, colaboradores o invitados aparezcan fumando o mostrando marcas de tabaco en medios de comunicación y servicios de la sociedad de la información. Vulnerar el artículo 17 de la Ley General de Comunicación Audiovisual, que prohíbe la promoción, exhibición o comunicación comercial de productos de tabaco en contenidos audiovisuales y redes sociales, incluidos los difundidos en plataformas digitales y bajo demanda.

Según Nofumadores, la primera versión de la entrevista colgada en la plataforma mostraba además de manera visible la marca del producto, lo que refuerza la supuesta vulneración de la normativa vigente.

La organización señala que la denuncia busca que las autoridades competentes investiguen los hechos y apliquen las medidas correspondientes para garantizar el cumplimiento de la ley.

Polémica declaración

Durante el pódcast, Rosalía causó revuelo tras compartir detalles sobre una relación pasada y los motivos que llevaron a su ruptura, durante una conversación en la que relató una experiencia personal con un exnovio.

La cantante describió a su expareja como alguien "un poco código morse emocional", en referencia a una comunicación intermitente y confusa. Según explicó, tras varios años de relación decidieron terminar, aunque posteriormente tuvieron un breve reencuentro.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/11/irene-perez-guerra-3-f05104c5.jpg Imagen de Rosalía donde aparece fumando durante la entrevista en Special People Club, pódcast de Soy una Pringada, lo que motivó la denuncia de Nofumadores.org ante el Ministerio de Sanidad. (FUENTE EXTERNA)

Durante ese encuentro, la artista recordó un comentario que la dejó desconcertada. "Me dice: ´Cómo he echado de menos a mi...´", relató, sin completar la frase públicamente. Aseguró que la expresión la hizo sentirse incómoda y que se quedó "fría", sin saber cómo reaccionar.

Las declaraciones generaron reacciones inmediatas en redes sociales, donde algunos seguidores comenzaron a especular sobre a cuál de sus exparejas podría referirse. Rosalía ha mantenido relaciones conocidas públicamente con el cantante Rauw Alejandro, el actor Jeremy Allen White y el rapero C. Tangana.