Edward Cruz le canta al desamor con ritmo de merengue en "Pa´ no pensarte nunca más"
El cantautor dominicano transforma una ruptura en una historia de resiliencia y nuevos comienzos
El merengue vuelve a vestirse de sentimientos con la más reciente propuesta de Edward Cruz Pérez. El cantautor dominicano presenta "Pa´ no pensarte nunca más", un sencillo de su autoría que nace de una ruptura amorosa y que, lejos de quedarse en la nostalgia, apuesta por sanar bailando.
Porque sí, todos hemos pasado por ese amor que empezó bonito, lleno de promesas e ilusiones, y que poco a poco se fue desgastando hasta no dejar otra salida que el adiós.
Justamente de ahí surge esta canción. Según contó el artista durante un encuentro realizado en Eme by Marketcito, el tema nació de una experiencia personal marcada por la vulnerabilidad y la honestidad emocional.
Cuando el corazón duele... pero el merengue suena
"Comenzó hermoso, pero con el tiempo se fue quebrando hasta que no quedó más remedio que terminar, aunque doliera", compartió Cruz, dejando claro que detrás del ritmo contagioso hay una historia real.
Sin embargo, más que centrarse en la tristeza, el merengue propone un mensaje claro: todo final abre la puerta a un nuevo comienzo.
El videoclip, grabado en las afueras de Santiago -la Ciudad Corazón-, refuerza esa idea. Rodeado de naturaleza y simbolismo, el audiovisual muestra a la actriz María Angélica Ureña empoderándose y dejando atrás el espacio donde se sembraron tantos recuerdos, en una escena que conecta fácilmente con cualquiera que haya tenido que cerrar ciclos.
Para Edward, esta canción ocupa un lugar especial en su carrera. La escribió con calma, en medio de un proceso íntimo, buscando traducir en letras lo que sentía su corazón. Y ahora, el deseo es sencillo pero poderoso: que tú, como oyente, la hagas tuya y encuentres en ella tu propia historia.
"Pa´ no pensarte nunca más" ya está disponible en plataformas digitales como Spotify, YouTube y Amazon Music. Así que si estás en esa etapa de soltar, o simplemente quieres sumar un merengue con sentimiento a tu playlist, esta puede ser la canción que estabas esperando.