Merlis Camilo lanza su nuevo tema "Mil años luz (Reimagined)"

Merlis Camilo canta al amor íntimo y maduro en su nuevo tema "Mil años luz (Reimagined)". ( FUENTE EXTERNA )

La cantautora Merlis Camilo presenta "Mil años luz (Reimagined)", un nuevo sencillo que redefine una de sus composiciones más emotivas, llevándola a un espacio más profundo, honesto e introspectivo.

Con letra de su autoría y música junto a Adriano Sang -quien también funge como productor-, "Mil años luz (Reimagined)" se mueve dentro del pop alternativo con influencias de balada y rock, construyendo una atmósfera íntima donde la voz y la emoción son protagonistas.

Esta nueva versión surge como parte de la evolución artística de Merlis, desde una etapa vital distinta, atravesada por la introspección, la maternidad y una mirada más madura sobre el amor, las relaciones y la identidad personal.

El tema conserva su esencia, pero profundiza su carga emocional, llevándola a un territorio más honesto y cercano.

Música honesta

"Mil años luz es una canción que vuelve a mí desde otro lugar. Hoy la siento distinta, más profunda, más honesta. Es una canción sobre la distancia, pero también sobre la conexión que permanece, incluso cuando parece lejana", expresó Merlis Camilo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/12/merlis-1-4eec3174.jpeg

Asimismo, Merlis se encuentra inmersa en la creación y composición de su próximo proyecto discográfico, consolidando una etapa artística más íntima, poderosa y coherente con su evolución personal y creativa. Continúa promocionando su EP "Ego y amor" y recientemente participó en el "Summerfest" en Santiago, reafirmando su presencia en escenarios y ante su público.

"Mil años luz (Reimagined)" ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo Spotify, Apple Music, YouTube y Deezer, junto a su video oficial en su canal de YouTube.