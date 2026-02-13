×
Versión Impresa
versión impresa
Secciones
Última Hora
Actualidad
Política
Mundo
Economía
Revista
Deportes
Opinión
Planeta
Videos
Edición USA
Podcasts
Encuestas
Servicios
Plaza Libre
Efemérides
Cumpleaños
RSS
Juegos
Herramientas
Más
Contáctanos
Sobre Diario Libre
Aviso Legal
Redes Sociales
Música

San Valentín a ritmo de música y poesía

El fin de semana más romántico del año reúne a grandes voces nacionales para celebrar el amor con inolvidables conciertos

  • Severo Rivera - Twitter
Expandir imagen
San Valentín a ritmo de música y poesía
José Antonio Rodríguez y Laura Rivera, dos artistas que forman parte de la oferta artística por el Día de San Valentín. (ARCHIVO)

Como cada año, la celebración del Día de San Valentín, fecha reservada en el calendario para festejar el Día del Amor y la Amistad, ofrece una cartelera artística variada.

Este fin de semana luce especialmente cargado. En diversos escenarios del país, artistas nacionales y extranjeros protagonizarán propuestas concebidas para el romanticismo y la reflexión.

La casa

Expandir imagen
Infografía

El cantautor dominicano José Antonio Rodríguez regresa a los escenarios con La casa, una propuesta escénica concebida desde la intimidad y la reflexión, en la que retoma la filosofía del Monólogo del cantautor y la desarrolla en un nuevo espacio narrativo donde la palabra, la canción y la experiencia de vida dialogan de manera directa con el público.

La casa combinará música, poesía, literatura y recursos tecnológicos para ofrecer un viaje simbólico al subconsciente del creador, donde recuerdos, emociones y reflexiones se articulan en un mismo espacio narrativo.

Fecha: 13 de febrero. Hora: 8:30 p.m. Lugar: Palacio de Bellas Artes. Boletas en Uepatickets.

Al ritmo de la bahía

Expandir imagen
Infografía

El Clúster Turístico de Samaná y la Asociación de Hoteles y Empresas Turísticas de Samaná organizan un concierto de bienvenida a las ballenas jorobadas titulado Al ritmo de la bahía, en la Marina de Puerto Bahía Samaná.

Participarán Maridalia Hernández, Adalgisa Pantaleón, Roger Zayas y Frank Ceara, bajo la dirección musical del maestro Pengbian Sang, junto a una orquesta y un coro.

Fecha: 14 de febrero. Lugar: Samaná. Boletas en el puerto de Samaná. Hora: 6:00 p.m.

RELACIONADAS

Danny Rivera

Expandir imagen
Infografía

El cantautor puertorriqueño ofrecerá el concierto Danny Rivera inolvidable este sábado 14 de febrero, bajo la producción de Billy Hasbún.

En un encuentro con la prensa, el intérprete de Madrigal afirmó que su regreso no responde a nostalgia, sino a vigencia.

Fecha: 14 de febrero. Lugar: Teatro La Fiesta del Hotel Jaragua. Boletas a la venta en Uepatickets. Hora: 8:30 p.m.

Manuel y Jackeline

Expandir imagen
Infografía

El cantautor dominicano retomará su agenda artística hoy viernes en Casa San Pablo, donde compartirá escenario con la baladista Jackeline.

Interpretarán canciones emblemáticas como Derroche y Quién no sabe de amor, además del dúo Como arena y agua, cantarán juntos por primera vez en vivo. La dirección musical estará a cargo del maestro Félix Antuna.

Fecha: 13 de febrero. Boletas en la Casa San Pablo. Hora: 8:30 p.m.

Camboy y Braulio

Expandir imagen
Infografía

El cantautor santiaguero y el artista español presentarán el espectáculo Dos voces, dos veces para los enamorados en Hard Rock Café Santo Domingo, bajo la producción de Juan Pascual.

Camboy Estévez es uno de los intérpretes dominicanos más reconocidos de la música romántica. Y Braulio, nacido en Gran Canaria, es una de las figuras emblemáticas de la balada romántica en el ámbito hispano.

Fecha: 13 y 14 de febrero. Lugar: Hard Rock Café SD. Boletas en Uepa Tickets. Hora: 10:00 p.m.

Laura Rivera

Expandir imagen
Infografía

La cantautora dominicana presentará Romance a la luz de las velas este sábado en el Teatro Lope de Vega de Novo-Centro.

La propuesta promete una velada íntima, con un escenario iluminado por cientos de velas y un repertorio concebido para celebrar el amor.

Boletas disponibles en Uepa Tickets y en el teatro. Hora: 8:30 p.m.

TEMAS -
  • Compartir por Twitter

Periodista. Subeditor de Revista en Diario Libre. Presidente de la Academia Dominicana de Periodistas de Arte y Espectáculos (Adopae).