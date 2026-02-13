Aunque febrero es conocido como el mes del amor, no todos lo celebran con entusiasmo. Mientras algunos festejan, otros enfrentan decepciones sentimentales. Para quienes atraviesan un corazón roto fue concebida "Si no era yo", el tercer sencillo del álbum Novato apostador, de Eddy Herrera.

La canción, escrita por César David Castro, forma parte del disco ganador del Latin Grammy en la categoría Mejor álbum tropical merengue y/o bachata. Dentro de la producción, se perfila como uno de los merengues románticos más destacados.

Una propuesta en dos versiones

Herrera explicó que el tema ocupa un lugar especial dentro del repertorio del álbum, compuesto por canciones de amor y desamor.

"´Si no era yo´ es una de mis canciones favoritas de este disco, integrado por temas que hablan de amor y de rupturas. Por eso quisimos lanzarlo tanto en merengue como en balada.

En este trabajo se le canta a todos: a los enamorados, a los despechados y a quienes simplemente desean escuchar y bailar buena música", expresó el artista.

El productor musical Junior Cabrera tuvo a su cargo ambas versiones, cuidando la esencia del merengue sin perder la intensidad emocional que caracteriza la balada.

El merengue se estrenó hoy y la balada el viernes 20, a través de la radio nacional, plataformas digitales y otros mercados internacionales. Los videos, producidos por Claudio De La Cruz, estarán disponibles en el canal oficial de YouTube del intérprete.

Apuesta musical y proyección internacional

La Filarmónica de Asunción, Paraguay, realizó el trabajo de cuerdas en ambas versiones, mientras que la mezcla y el mastering estuvieron a cargo de Boris Milán, aportando un acabado sonoro de alto nivel.

Mientras promueve el sencillo, Eddy Herrera se prepara para regresar al escenario del Lehman Center for the Performing Arts, en el Bronx, Nueva York, el sábado 21 de marzo a las 8:00 de la noche.

Con este lanzamiento, el merenguero reafirma su conexión con el público y consolida una trayectoria que combina romanticismo, ritmo y vigencia dentro de la música tropical.