OVNI y Beethoven Villaman estrenan "Grasa pesá" junto a Lafontaine y Jotazei de Latin Guayza

Imagen del rodaje del video de "Grasa pesá" lo nuevo del rap dominicano en el que OVNI y Beethoven Villaman se unen a Lafontaine y Jotazei de Latin Guayza. ( FUENTE EXTERNA )

Las leyendas del rap dominicano OVNI & Beethoven Villamán presentan "Grasa Pesa", un poderoso bonustrack que amplía y refuerza el universo conceptual de su álbum Acción Rápida, lanzado en 2025.

De acuerdo con una nota de prensa enviada a Diario Libre, lejos de funcionar como un simple complemento, el tema se erige como una declaración artística y filosófica, donde la lírica vuelve a ocupar un lugar central como sustancia, peso y conciencia.

En "Grasa Pesa", los raperos reafirman el estilo que ha definido este proyecto: palabra con densidad, mensaje que no se diluye y rap como materia viva. Para esta dupla, la "grasa" no representa exceso ni adorno, sino valor: aquello que pesa porque importa.

El sencillo destaca además por su cruce generacional, al integrar a la nueva generación de raperos en ascenso Latin Guayza, representada en esta ocasión por los talentosos raperos Jotazei y Lafontaine, quienes se suman al tema sin diluir su esencia, aportando frescura y proyección a un mensaje que nace desde la raíz.

La colaboración funciona como un puente natural entre legado y futuro, reforzando la idea de continuidad dentro del movimiento y que está muy bien representada en estos exponentes.

El video oficial del tema fue estrenado la mañana de este viernes y ya está dando mucho de qué hablar. La pieza audiovisual propone un mensaje disruptivo que, de cierta manera, hackea el sistema, dejando ver cómo la música puede cambiar vidas cuando se entrega a una sociedad material denso, consumible y de calidad.

"En ese sentido, el video plantea que el arte, cuando posee contenido real, puede generar una adicción positiva, desplazando el interés por sustancias nocivas y redirigiendo la atención hacia propuestas culturales que elevan la conciencia colectiva", se señala en el comunicado de prensa.

"Grasa Pesa" se inscribe plenamente dentro del concepto de Acción Rápida, un álbum aclamado por la crítica con valoraciones nacionales e internacionales, concebido como una respuesta inmediata, firme y consciente frente al estado del rap y la sociedad misma: un proyecto directo y sin disculpas.

Un reencuentro

El álbum marca el reencuentro simbólico de OVNI y Beethoven Villamán tras 15 años sin grabar juntos, consolidando una etapa de madurez artística, liricismo profundo y urgencia discursiva.