Romeo Santos y Prince Royce protagonizan la portada de Rolling Stone

Romeo Santos y Prince Royce durante la sesión de fotos para la portada de Rolling Stone, con motivo del lanzamiento de Better Late Than Never. ( AARON KOTOWSKI / @AARON_KOTOWSKI )

Los exponentes de la bachata Romeo Santos y Prince Royce aparecen en la portada de Rolling Stone tras el lanzamiento de su álbum conjunto Better Late Than Never. La producción, que reúne distintos estilos de bachata, marca la primera colaboración integral de los dos artistas.

El álbum busca ofrecer un equilibrio entre canciones de amor, desamor y temas más sensuales, mostrando las identidades de ambos intérpretes. Según Santos y Royce, la producción fue concebida a lo largo de varios años y refleja un trabajo de composición, arreglos y grabación realizado con cuidado para mantener la esencia de cada uno.

Romeo Santos destacó que la colaboración permite mantener vigente la bachata en la industria musical y que la participación de otros artistas en el género ayuda a que continúe expandiéndose a nivel global.

Prince Royce resaltó la importancia de combinar la tradición de la bachata con nuevas influencias, como pop y reggaetón, sin perder la identidad del género.

Ambos coincidieron en que el proyecto fue más que un álbum: fue un proceso de aprendizaje, creatividad y consolidación de un legado musical, en el que el público puede disfrutar de la diversidad de la bachata y de la unión de dos referentes de la bachata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/13/musicians-on-musicians-romeo-santos-y-prince-royce-8-6c5624dc.jpg

El disco refleja también el recorrido personal y profesional de ambos artistas, quienes destacaron que la inspiración puede provenir tanto de experiencias propias como de historias ajenas, y que la disciplina y la autenticidad han sido fundamentales en su carrera.

Sobre el disco

Better Late Than Never está disponible en plataformas digitales y físicas, consolidando a Santos y Royce como figuras centrales de la bachata contemporánea.