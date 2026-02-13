Romeo Santos y Prince Royce estrenaron el videoclip de Dardos, una de las colaboraciones más comentadas de la bachata contemporánea. El audiovisual, dirigido por Fred Focus, acompaña el sencillo principal del álbum Better Late Than Never, proyecto que marcó el reencuentro artístico de ambos exponentes.

La canción fue incluida por Billboard entre las 25 Mejores Canciones Latinas de 2025 y debutó en el puesto número 8 del listado Hot Latin Songs. Además, alcanzó el puesto 7 en los rankings Spotify Top Songs Debut Global y de Estados Unidos.

Una propuesta que fusiona géneros

"Dardos" explora el R&B dentro de una estructura contemporánea que integra afrobeat, ritmos tropicales, violines y distintas guitarras, sin desprenderse de la esencia bachatera que caracteriza a ambos intérpretes.

La letra incorpora jerga dominicana y utiliza la astrología como recurso narrativo para describir los rasgos de personalidad de los protagonistas de una relación tóxica. El tema aborda el desamor y las heridas emocionales que deja una historia marcada por errores y desencuentros.

Un álbum que sorprendió al público

Better Late Than Never debutó en el puesto número 1 del ranking Top Global Albums de Spotify, consolidando el alcance internacional del proyecto. La revista Rolling Stone lo incluyó entre Los 50 Mejores Álbumes Latinos y en Español de 2025, al definirlo como una colaboración histórica dentro de la bachata.

El disco, compuesto por trece canciones nuevas, fue mantenido en absoluto secreto hasta su lanzamiento, sin sencillos previos. Romeo Santos escribió la totalidad del repertorio y Prince Royce participó como coautor en cuatro temas.

Santos asumió la producción general del álbum, combinando arreglos tradicionales del género con sonidos modernos, R&B y elementos urbanos.

Primera gira conjunta por Norteamérica

En abril, los artistas iniciarán su primera gira conjunta por Norteamérica. El recorrido comenzará el 1 de abril en Milwaukee y se extenderá hasta el 24 de mayo en Ontario, California, con presentaciones en ciudades como Chicago, Washington, Boston, Miami, Houston, Dallas, San Francisco y Los Ángeles.

Como antesala del tour, ambos se presentarán en la ceremonia de Premio Lo Nuestro el 19 de febrero, donde interpretarán un medley de Better Late Than Never. Romeo Santos cuenta con cuatro nominaciones este año, incluida la de Artista del Año.

Con el lanzamiento del video de Dardos y el anuncio de la gira, Romeo Santos y Prince Royce reafirman su vigencia como referentes de la bachata y fortalecen una alianza que combina tradición, innovación y alcance global