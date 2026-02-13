La cantautora puertorriqueña Kany García estrenó una nueva versión del video de su canción "Tierra Mía", una pieza audiovisual que trasciende lo musical para convertirse en un homenaje a comunidades latinoamericanas que trabajan por la protección del territorio, la identidad cultural y la preservación de sus raíces. En esta iniciativa regional, República Dominicana ocupa un lugar destacado con una historia que conecta resiliencia, arte y naturaleza.

La propuesta amplifica el mensaje central del sencillo —parte de su próximo álbum— y lo traduce en imágenes reales protagonizadas por hombres y mujeres que encarnan el compromiso con la tierra en Argentina, Colombia, Costa Rica, México, Perú, Puerto Rico y República Dominicana.

Lejos de la ficción, la producción se sostiene en testimonios auténticos que revelan un vínculo profundo y emocional con el entorno.

República Dominicana, identidad y arraigo

En el caso dominicano, la historia de Leydi Toribio Montero aporta una dimensión humana y simbólica. Actriz y madre, su testimonio representa la conexión con los orígenes y la fuerza de quienes, pese a las adversidades, mantienen vivo el sentido de pertenencia.

Su participación posiciona a República Dominicana dentro de una narrativa continental que reivindica la memoria, la identidad y el respeto por la naturaleza. En un contexto regional marcado por desafíos ambientales y sociales, la presencia dominicana en el audiovisual reafirma el papel activo del país en las conversaciones sobre sostenibilidad y cultura.

Una narrativa que une a América Latina

Fiel a su estilo lírico, García plantea en "Tierra Mía" una reflexión sobre la pertenencia y la responsabilidad colectiva. El verso "Hay que seguir... pa´ cuidarle la raíz a la tierra mía" se convierte en hilo conductor de una historia coral que conecta generaciones y territorios.

En Argentina, el proyecto comunitario La Vivera Orgánica, liderado por mujeres inmigrantes del barrio Rodrigo Bueno, transforma un terreno abandonado en una huerta agroecológica que promueve la educación ambiental y el acceso a alimentos saludables.

Desde México participa Eduardo Valdez Hernández, director ejecutivo de la Fundación Chapingo, entidad dedicada al desarrollo rural y la restauración ambiental.

En Colombia, el audiovisual recoge la voz de un campesino que subraya la urgencia de proteger el suelo como fuente de vida y dignidad.

Costa Rica está representada por Álvaro Zúñiga Fonseca, agricultor de 84 años que encontró en la tierra su propósito vital.

Puerto Rico aporta dos miradas complementarias: la de Andre Millán, naturalista y educador ambiental, y la de Stephanie Rodríguez Ocasio, agricultora agroecológica y promotora de un sistema alimentario sostenible.

Desde Perú, el creador de contenido Waldir Maqque participa junto a su familia en escenas grabadas en Pisac, donde la cocina tradicional y el trabajo agrícola se convierten en expresión cultural.

Música con conciencia

Con esta nueva versión del video, Kany García reafirma su visión artística de utilizar la música como vehículo de sensibilidad social y memoria colectiva. La artista propone mirar hacia el origen y asumir la responsabilidad de proteger aquello que sostiene a las comunidades.

"Tierra Mía" y su renovada producción audiovisual ya están disponibles en plataformas digitales.

Gira internacional 2026

En paralelo al lanzamiento, la intérprete confirmó las primeras fechas de su gira global 2026. El recorrido incluirá presentaciones en México, Colombia, Ecuador, Chile, Perú, Panamá y República Dominicana, además de regresos a escenarios de España y otros países europeos.

El tour continuará expandiéndose hacia otros mercados de América Latina y el mundo, consolidando a la artista como una de las voces más influyentes de la música en español.

Con "Tierra Mía", la propuesta artística trasciende el entretenimiento para convertirse en un llamado a la acción, en el que República Dominicana figura como parte activa de una causa que une cultura, identidad y compromiso ambiental