Yovanny Polanco inicia nueva gira por los Estados Unidos

Conozca las fechas y ciudades de la gira de Yovanny Polanco en EE. UU.

    Expandir imagen
    Yovanny Polanco inicia nueva gira por los Estados Unidos
    Yovanny Polanco durante un ensayo previo a su gira por Estados Unidos. (FUENTE EXTERNA)

    El mambólogo Yovanny Polanco iniciará una gira por Estados Unidos desde el 13 de febrero hasta el 23 de marzo.

    La agenda de presentaciones comienza en Orlando, donde se presentará este fin de semana con motivo de la celebración del Día del Amor y la Amistad.

    Luego continuará hacia Nueva York y seguirá por Filadelfia, Boston y Lawrence, entre otras ciudades incluidas en el recorrido.

    El artista estará acompañado por su banda y por tres cantantes que forman parte del espectáculo en cada presentación.

    Sobre la gira

    • La gira incluirá conciertos en distintos escenarios, donde el intérprete llevará su repertorio de merengue típico al público residente en territorio estadounidense.
