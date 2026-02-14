Juan Luis Guerra y Eddy Herrera juntos por primera vez en un mismo escenario

La ciudad de Barranquilla fue escenario de un encuentro musical sin precedentes: los artistas Juan Luis Guerra y Eddy Herrera coincidieron por primera vez en una misma presentación. La histórica reunión de las dos figuras dominicanas tuvo lugar este sábado durante el Carnaval de Barranquilla 2026.

El espectáculo marcó un hito en la trayectoria de ambos intérpretes, considerados íconos del merengue y la bachata, géneros que han proyectado internacionalmente a lo largo de sus carreras. Verlos compartir escenario representó un momento especial para el público y para la música dominicana.

A través de sus redes sociales, Juan Luis Guerra expresó su agradecimiento por la oportunidad de invitar a Eddy Herrera a compartir tarima, destacando la alegría de celebrar juntos la música y el cariño del público colombiano.

La figura de Herrera, aportó un valor simbólico a la presentación de Juan Luis Guerra, la admiración de entre ambos cantantes siendo notoria en sus presentaciones.

Reina Carnaval 2026

El evento de la coronación de la Reina Carnaval constituye un suceso central del carnaval con grandes formatos de distintas formas como músicas en vivo, tradiciones y espectáculos, transformándose cada año en uno de los espectáculos más esperados cada año por los colombianos.

La participación de ambos artistas locales fue uno de los momentos más comentado del día, cimentando los lazos culturales entre dominicanos y colombianos como parte de uno de los festivales más importantes del país.