El artista Sacha estrena "Se vende medio corazón" por el Día del Amor y la Amistad

El cantautor dominicano radicado en Estados Unidos, Sacha, presentó su nuevo sencillo titulado "Se vende medio corazón", una propuesta musical que llega al público con motivo del Día del Amor y la Amistad y que apuesta por una narrativa honesta sobre el amor y la vulnerabilidad.

El tema, disponible desde este 14 de febrero en todas las plataformas digitales, forma parte del EP "Raíces" y surge de una composición conjunta entre Sacha y el músico y arreglista Rafael Núñez (El Joe).

Según explicó el artista, la canción nació a partir de una idea inicial de Núñez. "Un día me la cantó y conecté de inmediato. Sentí que le faltaba una parte, así que escribí la segunda mitad y el cierre. Es una obra en equipo", expresó.

El arreglo musical también estuvo a cargo de Núñez y contó con la colaboración del músico italiano Tony Santoruvo, quien aportó parte de la instrumentación. El bajo fue interpretado por Junior Rafill, mientras que la guitarra estuvo a cargo del propio Núñez. Sacha asume la voz principal del tema.

Una historia por el desamor

"Se vende medio corazón" relata una historia marcada por el desamor, evocando noches de nostalgia y ansiedad, pero planteando a la vez la decisión de volver a apostar por el amor sin ocultar las heridas. La canción aborda la reconstrucción emocional desde una perspectiva íntima y sincera.

Este lanzamiento se suma a "Inútil", el primer sencillo con el que el artista inició esta nueva etapa musical, caracterizada por una fusión de bachata, balada romántica y sonidos de raíces tropicales.

Con esta propuesta, Sacha reafirma su intención de conectar con el público a través de letras personales y colaboraciones que fortalecen su identidad artística.