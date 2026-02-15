"Tu cuerpo ardiente": la nueva apuesta salsera de Wilbert Taveras junto a Willito Otero

Wilbert Taveras lanza "Tu cuerpo ardiente" un tema cargado de pasión que formará parte de su próximo álbum. ( FUENTE EXTERNA )

Si eres amante de la salsa romántica, este lanzamiento promete captar tu atención desde el primer acorde. El compositor, orquestador y arreglista Wilbert Taveras une su talento con la voz del salsero puertorriqueño Willito Otero en "Tu cuerpo ardiente", un tema que apuesta por revivir la emoción y la intensidad que han definido al género.

La canción, escrita por el propio Taveras junto a Porfirio Piña y Alexis Antonio Brugal Gómez, se construye sobre letras que evocan el amor apasionado y la nostalgia, elementos que conectan directamente con la esencia más pura de la salsa romántica.

Además, la producción musical estuvo a cargo del mismo Taveras, quien, con su visión artística, logra un sonido elegante y emocional que envuelve al oyente.

La colaboración conecta con la esencia de la salsa romántica

Pero la propuesta no se queda solo en lo musical. La interpretación de Willito Otero aporta fuerza y sensibilidad, logrando una combinación que eleva la canción y la convierte en una experiencia sonora completa.

Como parte del lanzamiento, el tema también cuenta con un audiovisual dirigido por Christopher R. Ureña, filmado en el restaurante Marokana, que tendrá un preestreno en el programa televisivo De Extremo a Extremo, generando aún más expectativa entre los seguidores del género.

Este sencillo forma parte del nuevo proyecto discográfico que Taveras presentará en 2026 y se suma al catálogo de La Oreja Media Group, un sello que continúa impulsando propuestas que fortalecen la salsa tanto a nivel local como internacional.

"Tu cuerpo ardiente" ya está disponible en todas las plataformas digitales, invitándote a sumergirte en una propuesta que combina tradición, pasión y una visión contemporánea de la salsa.