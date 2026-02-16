Pablo Cavallo estrena "La llama", su nuevo sencillo musical

Con su nuevo tema musical, "La llama", el artista dominicano Pablo Cavallo marca una etapa creativa más íntima y personal. ( FUENTE EXTERNA )

El artista dominicano Pablo Cavallo inaugura el año con "La llama", una balada pop que arde de pasión y conecta con el espíritu de estas fechas dedicadas al amor.

Disponible desde el 14 de febrero en todas las plataformas digitales, el sencillo representa el inicio de una nueva etapa artística centrada en la honestidad emocional y la conexión directa con el público.

Te puede interesar Pablo Cavallo subirá el volumen de la escena local en Hard Rock Café

Oda al amor

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/ac67484f-225c-462f-8eff-b57db667aba6-dd147030.jpg

Escrita por el propio artista, "La llama" explora el vínculo que nace entre dos personas que desean sostener el amor a pesar del tiempo y las circunstancias.

La canción combina una melodía envolvente desde sus primeros acordes con una interpretación intensa y vulnerable, capaz de transmitir un sentimiento que trasciende la escucha y se siente en la piel.

Esta dimensión emocional se refuerza con la producción musical de Carlos Yael Santos y los arreglos de Dorian Ramón, quienes construyen un entorno sonoro que acompaña la sensibilidad de Cavallo y potencia la fuerza de su voz, su letra y su identidad visual.

El lanzamiento llega acompañado de un videoclip dirigido por Francisco Pérez y producido por Nebulosa Audiovisual junto al propio artista. La pieza audiovisual amplifica la intensidad emocional de "La llama", proyectando en imágenes la misma pasión y autenticidad que define la canción.

Como primer sencillo de 2026, "La llama" no solo abre el calendario musical del artista, sino que también establece el tono de una etapa creativa más introspectiva.

Con este lanzamiento, Pablo Cavallo reafirma su compromiso con una propuesta artística que conecta con lo íntimo, lo esencial y su propia verdad, consolidando una evolución que privilegia la emoción genuina y la cercanía con el oyente.

Aunque su esencia musical es el rock, Pablo Cavallo ha incorporado nuevos matices y colores a su música, considerando que los cambios son trascendentales para su carrera y un nuevo camino a seguir.

Leer más Pablo Cavallo y su repertorio de rock dominicano en Hard Rock Café