Wisin reafirma su fe cristiana y se bautiza en el río Jordán junto a su esposa

Wisin y su esposa tras bautizarse en el río Jordán. ( INSTAGRAM / @YELENAMORERA )

El reguetonero puertorriqueño Wisin y su esposa, Yomaira Ortiz, vivieron un momento de profunda significación espiritual al bautizarse en el río Jordán, en Israel, siguiendo la tradición cristiana que rememora el bautismo de Jesús, según los evangelios.

Juan Luis Morera Luna, nombre real del artista, compartió en su cuenta de Instagram una imagen del emotivo acto.

De acuerdo con la publicación, la pareja visitó Yardenit, un reconocido sitio turístico y espiritual ubicado a orillas del río Jordán, cerca del Mar de Galilea, donde miles de peregrinos cristianos realizan ceremonias de bautismo cada año.

La ceremonia fue interpretada por sus seguidores como un símbolo de renovación y reafirmación de fe. La publicación generó miles de reacciones y mensajes de apoyo, destacando la decisión del intérprete como una muestra pública de su compromiso espiritual.

Wisin y Yomaira contrajeron matrimonio en 2008 y, a lo largo de los años, han compartido abiertamente su fe cristiana y momentos familiares significativos.

El mensaje de su hija Yelena

La hija del cantante, Yelena Morera, también celebró el momento difundiendo una de las imágenes del bautismo junto al versículo bíblico de Filipenses 1:6: "Y estoy seguro de que Dios, quien comenzó la buena obra en ustedes, la continuará hasta que quede completamente terminada el día que Cristo Jesús vuelva".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/16/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-26-0d5822b1.jpg

Yelena debutó en la música en 2024 con el tema "Revélate", junto al cantautor Caleb Steidel, una canción inspirada en el pasaje de Romanos 8:16-19, que aborda la identidad como hijos de Dios.

Con este gesto, el artista urbano y su esposa suman un nuevo capítulo a su historia personal, marcado esta vez por un acto simbólico que conecta sus creencias con una tradición milenaria del cristianismo.