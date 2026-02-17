Concierto de Grupo Niche en el Teatro La Fiesta: lo que debes saber

El Grupo Niche, reconocido por su legado musical, se presentará en Santo Domingo el 21 de febrero, prometiendo un espectáculo inolvidable para sus seguidores. ( FUENTE EXTERNA )

El concierto bailable que presentará el Grupo Niche este sábado 21 de febrero, proyecta un llenado total, según su productor, el empresario artístico Amable Valenzuela, debido a que a este momento quedan muy pocas boletas de ventas.

La agrupación de salsa más emblemática de Colombia, llevará su gira al Teatro La Fiesta Hotel Jaragua, donde presentará un concierto de calidad y cargado de éxitos musicales, por lo que este será un show de los mejores, ya que esta agrupación posee una gran trayectoria y un repertorio de buenos éxitos.

Niche, estrena su gira del 2026 titulada "Niche disco Tour", y a elegida a la República para una presentación exclusiva y muy esperada por el público de este país.

Los cantantes actuales y más recientes del Grupo Niche, reconocidos por mantener vivo el legado de Jairo Varela en la etapa moderna (2021-2026), son Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.

Animación e invitados

Esta actividad artística contará con la animación del locutor Jay Capellán, de la emisora fuego 90, contará con un opening show con Efren Camargo y tendrá la actuación especial Jhon Salgado.

Gotas de lluvia, Ana Milé, Hagamos lo que diga el corazón, Busca Por dentro, Una aventura, Atrevida, Aprueba de fuego, Sin sentimiento, La magia de tus besos, Se pareció tanto a ti, Cómo podré disimular, Miserable, El amor vendrá, Miserable, y otros éxitos, serán parte del repertorio de este concierto programado para el próximo sábado.

La agrupación salsera internacional que marcó generaciones llega a Santo Domingo directamente desde Colombia, para vivir una noche histórica en concierto, en el Teatro La Fiesta Hotel Jaragua el sábado 21 de febrero, para vivir en concierto.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/los-niche-1-c6959b50.jpg La legendaria banda fundada por Jairo Valera regresa al país.

Exitoso repertorio

Con su gran experiencia en la música, cargada de clásicos, sentimiento y pura salsa colombiana, esta orquesta goza de buena aceptación entre los dominicanos, que desde el primer día han estado interesado en presenciar este concierto.

El grupo Niche, creado por el productor maestro Jairo Varela, ganador de varios premios Grammys, goza de gran simpatía en toda América latina, por su larga trayectoria y sus más de 45 años de éxito, por lo que se ha convertido en una sensación mundial de la salsa.

Recientemente, el Grupo Niche ha tenido importantes colaboraciones de sus temas clásicos, con artistas paisanos famosos de la talla de Carlos Vives.

La agrupación salsera eligió a la República Dominicana para el estreno de su gira "Niche disco Tour 26", debido a la gran cantidad de fans que le siguen en este país.

Las boletas para el concierto están disponibles en la plataforma de Uepa Tickets.