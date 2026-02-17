La razón por la que Martha Candela anunció su retiro temporal de los escenarios

Martha Candela tras su entrevista con Diario Libre, luego de su participación en el programa Dominicana's Got Talent. ( ARCHIVO )

La intérprete de música cristiana Martha Candela anunció su retiro momentáneo de los escenarios y de las entrevistas públicas por recomendaciones médicas, según informó su equipo a través de un comunicado de prensa.

De acuerdo con el documento, la decisión responde a la necesidad de que la artista priorice su bienestar y tome el descanso adecuado para lograr una recuperación oportuna. Por tal motivo, todas sus apariciones públicas y compromisos con los medios han sido suspendidos hasta nuevo aviso.

"Deseamos informar que, por recomendaciones médicas, todas las entrevistas y apariciones públicas han sido suspendidas hasta nuevo aviso", señala el comunicado difundido a los medios.

El equipo explicó que, una vez las condiciones de salud sean favorables, retomarán las actividades que ya estaban pautadas, las cuales serán reagendadas y anunciadas oportunamente a través de los canales oficiales de la cantante.

La noticia llega en un momento de gran proyección para Martha Candela, quien ha experimentado un notable crecimiento en popularidad gracias al impacto de su tema El Candelero, así como otras canciones como Clean, que han fortalecido su conexión con el público cristiano.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/show-de-bad-bunny-en-el-super-bowl-34-213d9225.jpg

En el comunicado, sus representantes pidieron comprensión tanto a los seguidores como a los medios de comunicación, reiterando su agradecimiento por las muestras de cariño y respeto hacia la artista. "Confiamos en que esta decisión será comprendida", expresaron.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/06082025-entrevista-clasificados-en-dominicana-got-talent-samil-mateo-dominici10-647dd6ef.jpg Martha Candela con parte del equipo de la orquesta con la que se presentí en Dominicana's Got Talent. (DIARIO LIBRE)

El mensaje concluye con citas bíblicas que reflejan el espíritu de fe que ha caracterizado la carrera de la cantante, incluyendo Mateo 11:28: "Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar", y el Salmo 92:1: "Bueno es dar gracias al Señor y cantar salmos a tu nombre, Altísimo".

Por ahora, Martha Candela se enfocará en su recuperación, mientras sus seguidores permanecen atentos a su regreso a los escenarios.