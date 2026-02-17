Miley Cyrus volverá a Disney: "Hannah Montana siempre será parte de mí"

Miley Cyrus en una imagen de archivo durante un evento. ( FUENTE EXTERNA )

Disney+ anunció este lunes que el especial por el 20.º aniversario de Hannah Montana se estrenará el próximo 24 de marzo en Disney++, marcando dos décadas desde el debut de la exitosa serie en Disney+ Channel.

El especial conmemorativo contará con la participación de Miley Cyrus, protagonista del fenómeno juvenil que definió a toda una generación. La artista se unirá a una grabación en vivo ante el público del estudio para una entrevista exclusiva y en profundidad con Alex Cooper, conductora del pódcast Call Her Daddy.

La conversación ofrecerá una mirada íntima a la creación del icónico personaje y al impacto duradero que la serie ha tenido en millones de fans alrededor del mundo.

Durante el especial, Cyrus revivirá algunos de los momentos más memorables del programa, recorriendo escenarios emblemáticos como el armario de Hannah Montana y la sala de la familia Stewart. Además, los seguidores podrán disfrutar de imágenes de archivo inéditas.

"Hannah Montana siempre será parte de mí. Lo que empezó como un programa de televisión se convirtió en una experiencia compartida que moldeó mi vida y la de tantos fans", expresó Cyrus en un comunicado. "Este Hannahversario es mi forma de celebrar y agradecer a los fans que me han apoyado durante 20 años".

Por su parte, Ayo Davis, presidenta de Disney+ Branded Television, destacó el legado de la serie: "Hannah Montana abrió las puertas a muchos fans para soñar en grande, cantar a todo pulmón y abrazar cada faceta de sí mismos. Queremos que este especial sea una carta de amor a los fans".

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/17/scott-garfielddisney-channelcortesia-everett-collection-25355344.jpg Imagen del personaje de Miley Cyrus, Hannah Montana. (Scott Garfield/Disney Channel/Cortesía Everett Collection)

El especial es producido por HopeTown Entertainment y Unwell Productions. Ashley Edens funge como showrunner, mientras que Cyrus, Tish Cyrus-Purcell, Cooper y Matt Kaplan participan como productores ejecutivos.

Antes del estreno, los suscriptores de Disney++ podrán acceder a una colección especial de Hannah Montana, que incluirá las cuatro temporadas originales, además de Hannah Montana: The Movie y Hannah Montana & Miley Cyrus: Best of Both Worlds Concert.

Estrenada en 2006, la serie sobre una adolescente que llevaba una doble vida como estrella del pop se convirtió en un fenómeno global que catapultó la carrera de Cyrus.

Compartió pantalla con su padre, Billy Ray Cyrus, así como con Emily Osment, Mitchel Musso y Jason Earles. A lo largo de sus temporadas, contó con estrellas invitadas como Dolly Parton, Jonas Brothers y Selena Gomez, entre otras figuras.

Hasta la fecha, el catálogo de Hannah Montana acumula más de 500 millones de horas de reproducción global en Disney+ +.

acumula más de 500 millones de horas de en +. Además, su música, lanzada simultáneamente con la serie, consiguió 14 discos de platino y 18 de oro en todo el mundo, consolidando su lugar como uno de los mayores éxitos juveniles de la televisión.