El joven cantante Yohan Amparo continúa su apuesta por la calidad artística y este 2026 da el paso de embarcarse en su álbum debut "Yohan", y el lanzamiento del primer corte promocional de "Loco", con un interesante audiovisual y cambio de imagen.

El sencillo salió al mercado el pasado 13 de febrero bajo el sello de La Oreja Media Group.

Se trata de una fusión contemporánea a tono con la tendencia que vive la música tropical, donde refuerza su identidad como artista latino.

La producción "Yohan" estará compuesta por nueve canciones.

Para el ganador de la primera temporada de The Voice Dominicana, "Loco" representa un momento importante en su desarrollo musical, reflejando crecimiento, madurez artística y una apuesta por la versatilidad sonora.

Proceso de creación del álbum

La nueva canción del vencedor del reality show cuenta con la participación de la pianista y directora musical de 440, Janina Rosado, y la producción y letra de Robinson Hernández junto a Yohan y Luchy.

Amparo conversó con Diario Libre sobre lo nuevo de su carrera artística.

—¿Cómo defines tu primer álbum?

"Yohan" es un regalo para toda la gente que ha estado ahí desde el principio. Mi año comenzó cargado de sueños, de muchísima expectativa, alegría y muchas sorpresas, porque esta producción verá la luz en agosto del 2026, y sí, es un regalo para quienes han seguido mi carrera desde el día 1. Aquí tengo la oportunidad de moverme entre lo tropical y el pop, sin perder de vista las raíces caribeñas.

Detalles sobre el sencillo Loco

—¿Cómo fue el proceso de creación del disco?

El año pasado nos lo pasamos completicos trabajando en este primer álbum. Es un disco que ofrece muchas cosas. Las canciones son originales y me integro como compositor.

—¿Qué representa "Loco" dentro del proyecto?

Es una canción de mi composición que nació fruto de un campamento de composición que realizamos en 2025. Tiene muchos géneros y sorpresas, es una bachata pop con fusiones latinas. Fue producida y coescrita por Robinson Hernández junto a Luchy. Y cuenta con la participación de Janina Rosado, algo que me tiene muy emocionado.

—¿Cómo percibes la influencia de lo urbano en la música tropical actual?

Es muy bonito ver cómo los géneros siempre regresan y cómo los artistas urbanos han incursionado en nuestros géneros: la bachata, el merengue y la salsa. Es bonito ver que el mundo entero esté bailando al mismo ritmo ahora mismo, y yo quería aportar mi granito de arena.

—Tú apuestas por escribir tus canciones. ¿Por qué es importante para ti?

Creo que no hay nada mejor que ser parte de una canción. He encontrado en la composición la manera de expresar lo que estoy sintiendo. En el momento de la grabación del álbum, estaba pasando por situaciones amorosas que nadie quiere pasar, y creo que fue la mejor manera de drenarlo.

Yo me lo disfruté bastante, y en cualquier momento que me llega una idea yo dejo lo que estoy haciendo. Me ha llegado la inspiración en lugares superrandom.

—¿Qué va a encontrar el público al escuchar "Yohan" de principio a fin?

Es un desahogo organizado. Las canciones vienen en un orden de mi proceso emocional. Va desde enamorarte de una persona, luego descubrir su verdadero yo, desenamorarte y llegar al despecho. La última canción es la más personal.

Se grabó como una sinfónica, con un piano de cola. Yo canté como nunca había cantado en mi vida. Es ese viaje de enamorarse de alguien que uno idealiza y luego descubrir la realidad. En fin, el amargue es lo que más fluye, jejeje.

—También incursionas en el merengue y la bachata

El disco es superversátil. El género principal es la bachata. Incursionamos en el merengue con un tema ´apambichao´, muy romántico, y otro hacia el mambo, suavecito también. Es una inspiración total. Asimismo, hice un bolero y una balada.

—¿Qué tal fue trabajar con Janina Rosado?

Para nadie es un secreto que mi artista desde que yo tengo memoria es Juan Luis Guerra y todo lo que conlleva 440. Surgió la idea de trabajar con Janina por parte del productor de este álbum, Robinson Hernández. No pensé que sería posible, pero él quiso contactarla. Increíble lo rápido que ella dijo que sí. Conocerla en su estudio, con su núcleo, fue una experiencia maravillosa que yo nunca voy a olvidar. Janina, en dos o tres tapes ya tenía la canción lista. Y esa es "Loco"