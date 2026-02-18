Pedro Fortunato anuncia concierto en Casa de Teatro para presentar su EP "Verano Fugaz"

Pedro Fortunato presentará su EP Verano Fugaz el 6 de marzo en Casa de Teatro, en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

El cantautor dominicano Pedro Fortunato regresará al país para presentar en vivo su EP debut Verano Fugaz el próximo 6 de marzo en Casa de Teatro, en la Ciudad Colonial.

El proyecto reúne cinco canciones inspiradas en un romance de verano que comienza en Nueva York y concluye en La Hispaniola. La puesta en escena contará con músicos dominicanos que han trabajado en los arreglos del disco.

Un viaje musical por el trópico

Verano Fugaz transita por distintos géneros, con especial énfasis en el merengue en su variante pambiche. El repertorio incluye los temas Una canción, La niña que conocí, Rinconcito, Morena en Cabarete y No necesito nada, composiciones que evocan el trópico, el sol y la conexión entre culturas.

Fortunato, nacido en Nueva York y de raíces dominicanas, es cantante, compositor y músico. Su propuesta integra influencias de la diáspora con sonidos tradicionales, en una línea que busca renovar la música tropical desde una mirada contemporánea.

Trayectoria reciente

En su trayectoria reciente, formó parte de la banda que acompañó a Karol G en los MTV Video Music Awards 2024 . También participó como artista invitado en el espectáculo del comediante Carlos Sánchez en el Symphony Space en 2025.

parte de la banda que acompañó a en los . También participó como artista invitado en el espectáculo del comediante en el en 2025. Las boletas para el concierto están disponibles a través de la plataforma Tix.do y en los canales digitales del artista.