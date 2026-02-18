Di Blasio & Friends 3: un concierto que une generaciones en el Teatro Nacional

Diomary La Mala, Badir, Manerra, Nathalie Hazim y Raúl Di Blasio durante el encuentro con la prensa previo al concierto. ( SUMINISTRADA )

El pianista argentino Raúl Di Blasio se presentará mañana en la Sala Carlos Piantini del Teatro Nacional Eduardo Brito con su espectáculo Di Blasio & Friends 3, bajo la producción de Skypro.

Previo al concierto, el artista sostuvo un encuentro con la prensa junto a los cantantes dominicanos que lo acompañarán en escena: Diomary La Mala, Badir, Nathalie Hazim y Manerra. Durante la actividad, destacaron la importancia del intercambio generacional y la oportunidad de compartir escenario con el reconocido pianista.

Detalles del espectáculo Di Blasio & Friends 3

Di Blasio explicó que esta tercera edición del proyecto mantiene el formato que combina piezas instrumentales con interpretaciones vocales, teniendo el piano como eje central. Indicó que el concierto está concebido como un espacio para conectar con el público a través de melodías conocidas y arreglos especialmente preparados para la ocasión.

La producción informó que el montaje contará con un diseño de sonido e iluminación enfocado en resaltar la experiencia musical sin elementos distractores. El repertorio incluirá composiciones emblemáticas del maestro, así como colaboraciones con los artistas invitados.

El concierto marca el regreso del músico argentino a uno de los principales escenarios del país, en una propuesta que apuesta por el diálogo entre distintas generaciones y estilos dentro de un mismo espectáculo.

Las boletas están disponibles a través de los canales oficiales del teatro y de la empresa productora.