Rioz, la nueva voz del pop rock contemporáneo, se presenta en Santo Domingo

Rioz durante un encuentro con la prensa, donde presentó sus más recientes sencillos y compartió detalles de sus próximos proyectos musicales. ( SUMINISTRADA )

El cantautor dominicano Rioz, radicado en Estados Unidos, promueve en el país su más reciente trabajo musical, con el que busca consolidar su carrera tanto en el mercado local como internacional.

El artista, oriundo de Haina y establecido en Nueva York, trabaja una propuesta dentro del pop rock contemporáneo, en la que combina ritmos dominicanos con influencias urbanas y electrónicas.

Actualmente promociona los sencillos "Carola" y "No me dejes así", ambos escritos por él. Las canciones abordan temas como el amor, la entrega y el miedo a perder a la pareja. El video de "No me dejes así" será filmado en distintas locaciones de Santo Domingo.

Según explicó, "Carola" ha tenido buena aceptación del público y se ha convertido en uno de los temas más representativos de esta etapa de su carrera.

El artista agotarán una temporada de presentaciones.

Conexión con el público dominicano

Rioz señaló que volver a presentarse ante el público dominicano es importante para fortalecer su conexión con esta plaza. Como parte de su agenda, este viernes 20 de febrero actuará en Sabina Bar , en la Ciudad Colonial , y el jueves 26 se presentará en Altara Bistro , ubicado en la calle Emile Boyrie de Moya número 339, esquina 27 de Febrero. En ambos conciertos interpretará sus canciones más conocidas y adelantará parte del nuevo material en el que trabaja.

, una canción con un mensaje centrado en la paz y la unión. En 2025 debutó como productor musical en el cine con la canción "Soy yo y mi cuerpo arde" , composición de Roy Tavaré incluida en la película "Diario de mujer y café" , producida por Roselyn Sánchez .

, composición de incluida en la película , producida por . Durante un encuentro con la prensa, el artista interpretó "Carola" y "Contigo hasta la muerte", temas incluidos en su primera producción discográfica, titulada "Reciclaje", y respondió preguntas de periodistas especializados en arte y espectáculos.