Capitán retirado de la policía de Seattle cuestiona veredicto de suicidio de Kurt Cobain

Neil Low, un capitán retirado del Departamento de Policía de Seattle (SPD) con 50 años de experiencia, ha roto el silencio para denunciar que la investigación sobre la muerte de Kurt Cobain en 1994 fue mal manejada y que la evidencia física en la escena apunta a un homicidio en lugar de un suicidio.

Low, quien fue encargado de realizar una auditoría del caso en 2005, afirma que los investigadores originales fallaron al tratar la muerte del líder de Nirvana como un potencial homicidio desde el principio.

Según el exoficial, la narrativa del suicidio se estableció de manera prematura en la escena del crimen, antes de que se realizaran las pruebas de toxicología y la autopsia.

Evidencias físicas bajo sospecha

Entre los puntos más críticos señalados por Low se encuentran diversas inconsistencias forenses que contradicen la versión oficial:

Niveles de heroína : Los registros médicos indican que la cantidad de heroína en el sistema de Cobain era aproximadamente tres veces la dosis letal . Low argumenta que, con tal volumen de droga, Cobain habría necesitado asistencia para inyectarse y luego disparar el arma.

: Los registros médicos indican que la cantidad de heroína en el sistema de Cobain era aproximadamente tres veces la . argumenta que, con tal volumen de droga, Cobain habría necesitado y luego disparar el arma. Estado de las manos : Fotografías de la escena muestran que las manos de Cobain estaban " inusualmente limpias ", un hallazgo que Low considera inconsistente con una herida de escopeta autoinfligida.

: Fotografías de la escena muestran que las manos de Cobain estaban " ", un hallazgo que considera inconsistente con una autoinfligida. Patrones de sangre y violencia de la herida: El excapitán cuestiona la interpretación de las salpicaduras de sangre y señala que la naturaleza de la herida no concuerda con el comportamiento típico de una persona que busca quitarse la vida de esa forma.

Reportes omitidos y testimonios discrepantes

La controversia se intensifica con la revelación de un reporte del SPD de 1994 que describía a un conductor de la empresa Gray Top Cabs recogiendo a un pasajero en la residencia de Cobain que "no encajaba con la residencia".

El reporte indicaba que el conductor y el pasajero no pudieron localizar una tienda para comprar municiones. Curiosamente, este detalle fue omitido en un informe que el SPD lanzó en 2014, el cual pretendía incluir detalles inéditos del caso.

Además, Michelle Wilkins, una investigadora independiente que trabaja con científicos forenses, señala que el reporte original dice explícitamente que el pasajero del taxi no coincidía con la descripción de Cobain, lo que sugiere la presencia de otra persona en la propiedad.