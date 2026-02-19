Rapero Lil Poppa muere a los 25 años tras lanzar su nuevo sencillo días antes

El rapero Janarious Wheeler conocido como "Lil Poppa", de Jacksonville y figura de Collective Music Group, falleció a los 25 años. ( FUENTE EXTERNA )

La Oficina del Examinador Médico del Condado de Fulton confirmó este miércoles el fallecimiento de Janarious Wheeler, conocido artísticamente como "Lil Poppa", un destacado rapero originario de Jacksonville.

A sus 25 años, la noticia de su muerte ha impactado a sus seguidores y a la industria musical. Según un comunicado emitido por la oficina del examinador médico, la causa de su deceso se encuentra actualmente bajo investigación.

Wheeler era una de las figuras prominentes de Collective Music Group, el sello discográfico fundado por el rapero Yo Gotti. El artista alcanzó reconocimiento con el lanzamiento de su álbum de estudio debut, "Blessed, I Guess", en el año 2021.

Había estrenado su nuevo sencillo

El rapero se mantenía sumamente activo en su carrera profesional; apenas el viernes pasado había estrenado su nuevo sencillo titulado "Out of Town Bae". Además, Lil Poppa tenía programada una presentación en Nueva Orleans para el próximo mes.