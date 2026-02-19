Romeo Santos recibe Premio Lo Nuestro y pronuncia un discurso en apoyo a los latinos

Romeo Santos ganó el premio "Artista del Año – Tropical" con un contundente mensaje en defensa de los inmigrantes en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

El artista Romeo Santos regresó luego de varios años a la gala de Premio Lo Nuestro 2026, donde se llevó la estatuilla en la categoría "Artista Del Año - Tropical".

Al subir a recoger el premio, en medio de la ovación del público, el "Rey de la bachata" dio un discurso proinmigrante para dejar clara su postura tras los recientes comentarios que había hecho al respecto.

El intérprete de "Dardos" mostró su apoyo a la comunidad latina. "Los que me conocen saben que siempre estoy abogando por mi comunidad latina. Hace poco cometí el error en pensar que después de 28 años de trayectoria, casi todos conocían mi postura a favor de los inmigrantes de este país", expresó el artista ante el público.

Santos también señaló que algunas personas desconocían su opinión, por lo que decidió reiterarla públicamente. "A algunos lamentablemente no les llegó el memo, así que aprovecho este escenario y lo diré tajantemente: no existe organización, departamento de ningún tipo, que, si le hace daño a mi comunidad latina, goce de mi respeto, quiero dejarlo claro", añadió.

Durante la gala de Univision, que se transmite este jueves desde la ciudad de Miami, Estados Unidos, Romeo Santos y Prince Royce presentaron por primera vez en una premiación los sencillos "Dardos" y "Lokita", de su nueva producción en conjunto "Better late than never", ofreciendo un junte histórico para la bachata.

Los artistas emprenderán una gira internacional que incluye América Latina y Europa en este 2026.

Dominicanos presentes

Y por supuesto, los dominicanos han dado de qué hablar esta noche. La artista dominicana Tokischa hizo su impactante llegada a la alfombra de Premio Lo Nuestro, captando de inmediato la atención de medios internacionales y seguidores apareciendo con un seno al aire, siendo irreverente como la caracteriza.

La "Toki", como también se le denomina, lució un diseño de la icónica Vivienne Westwood. Un look vintage en blanco, atrevido, disruptivo con un mensaje de aceptación de su propio cuerpo.

Otros dominicanos que dijeron presente en la alfombra magenta fueron Clarissa Molina , Santiago Matías , Gabi Desangles , Amara la Negra, Yailin la más viral, Luz García, Georgina Duluc, Irving Alberti.

Así como Crazy Design, Kiko el Crazy, Lomiiel, La Gigi, Tiby Camacho, La Fruta, entre otros personajes virales.

Natti Natasha agradece

En la premiación, la cantante dominicana Natti Natasha fue galardonada con el "Álbum del Año Tropical" por su producción "Natti Natasha en amarge", y asistió con su hija Vida Isabelle, convirtiéndose en uno de los momentos más tiernos de la noche.

La santiaguera no solo agradeció a Dios y a Romeo Santos por ser parte de este "proyecto mágico" de bachata, sino que reafirmó su orgullo nacional: "Esto representa mi raíz, mi cultura, de donde soy y de donde vengo... siempre estaré orgullosa de eso donde sea que voy", dijo.

Premio Lo Nuestro 2026 se celebran en el Kaseya Center de Miami.