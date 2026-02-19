Juan Luis Guerra es declarado Visitante Distinguido de Santiago previo a sus conciertos

El alcalde de Santiago, Ulises Rodríguez, junto con los regidores de la Alcaldía, entregó el reconocimiento a Juan Luis Guerra. ( SUMINISTRADA )

El artista dominicano Juan Luis Guerra fue declarado este jueves Visitante Distinguido por el Concejo de Regidores de Santiago de los Caballeros.

El homenaje se realizó previo a los conciertos que Juan Luis Guerra ofrecerá mañana y el sábado en el Estadio Cibao de la Ciudad Corazón.

La distinción fue aprobada a unanimidad mediante la Resolución No. 3487-26 durante una sesión extraordinaria celebrada ayer, miércoles 18 de febrero, tras una iniciativa del alcalde Ulises Rodríguez y presentada ante el Concejo por el regidor Leonardo de Jesús Vásquez.

Durante el acto de entrega, el alcalde Rodríguez resaltó que la declaratoria simboliza el agradecimiento del pueblo santiaguero a una figura que ha elevado el nombre de la República Dominicana en escenarios internacionales.

"Maestro Juan Luis Guerra, hoy Santiago le abre sus puertas con respeto y admiración. Este reconocimiento es una muestra del cariño sincero de un pueblo orgulloso de su trayectoria, su música y de la forma digna en que ha llevado nuestra bandera ante el mundo", expresó el ejecutivo municipal.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/whatsapp-image-2026-02-19-at-61534-pm-d8bc80fa.jpeg Juan Luis Guerra recibió el reconocimiento de manos del alcalde Ulises Rodríguez. (FUENTE EXTERNA)

Reacciones y mensajes del artista

Al recibir la distinción, el artista agradeció el honor y dedicó palabras de afecto a la ciudad: " Quiero agradecer a Santiago todo el cariño. Esperamos que lo que vamos a presentar este viernes y sábado sea del agrado de todos. Gracias de corazón y bendiciones ".

Guerra manifestó además su deseo de que continúen realizándose encuentros musicales en Santiago y reafirmó su compromiso con el público local, al que envió un mensaje de fe y esperanza.

El acto de reconocimiento se realizó detrás de la tarima instalada para los conciertos en el Estadio Cibao.