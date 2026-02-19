Juan Luis Guerra es declarado Visitante Distinguido de Santiago previo a sus conciertos
El artista fue reconocido por su contribución a la música y la cultura del país, previo a sus conciertos en el Estadio Cibao
El artista dominicano Juan Luis Guerra fue declarado este jueves Visitante Distinguido por el Concejo de Regidores de Santiago de los Caballeros.
El homenaje se realizó previo a los conciertos que Juan Luis Guerra ofrecerá mañana y el sábado en el Estadio Cibao de la Ciudad Corazón.
La distinción fue aprobada a unanimidad mediante la Resolución No. 3487-26 durante una sesión extraordinaria celebrada ayer, miércoles 18 de febrero, tras una iniciativa del alcalde Ulises Rodríguez y presentada ante el Concejo por el regidor Leonardo de Jesús Vásquez.
Durante el acto de entrega, el alcalde Rodríguez resaltó que la declaratoria simboliza el agradecimiento del pueblo santiaguero a una figura que ha elevado el nombre de la República Dominicana en escenarios internacionales.
"Maestro Juan Luis Guerra, hoy Santiago le abre sus puertas con respeto y admiración. Este reconocimiento es una muestra del cariño sincero de un pueblo orgulloso de su trayectoria, su música y de la forma digna en que ha llevado nuestra bandera ante el mundo", expresó el ejecutivo municipal.
Reacciones y mensajes del artista
Al recibir la distinción, el artista agradeció el honor y dedicó palabras de afecto a la ciudad: "Quiero agradecer a Santiago todo el cariño. Esperamos que lo que vamos a presentar este viernes y sábado sea del agrado de todos. Gracias de corazón y bendiciones".
Guerra manifestó además su deseo de que continúen realizándose encuentros musicales en Santiago y reafirmó su compromiso con el público local, al que envió un mensaje de fe y esperanza.
- El acto de reconocimiento se realizó detrás de la tarima instalada para los conciertos en el Estadio Cibao.