Yisoz conquista El Spotlight y se prepara para brillar en Isle of Light 2026

Yisoz, cantante dominicano ganador de la tercera edición del concurso de música El Spotlight, y Felipe Cruz, premiado en la categoría de Voto del Público, se presentarán este 7 de marzo en Isle of Light 2026. ( FUENTE EXTERNA )

El nombre de Yisoz empieza a sonar cada vez más fuerte.

El joven cantante dominicano acaba de ganar la tercera edición del concurso El Spotlight, una plataforma diseñada para descubrir y proyectar nuevos talentos, y ahora se prepara para dar el salto a uno de los escenarios más codiciados del país: el Isle of Light 2026.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/yisuz-40b6dd3f.jpeg El cantante dominicano Yisoz se alzó como ganador de la tercera edición del concurso de música El Spotlight. (FUENTE EXTERNA)

Con emoción y gratitud, el artista celebró el logro como el inicio de una nueva etapa. "Muy agradecido de esta oportunidad. A trabajar más duro y prepararnos más para dar lo mejor en Isle of Light", expresó, dejando claro que esto es solo el comienzo.

Por su parte, el cantante Felipe Cruz también tuvo su momento estelar al conquistar la categoría Voto del Público, asegurando igualmente un lugar en el festival.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/felipe-cruz-f059b56f.jpeg El cantante Felipe Cruz ganó la categoría del voto del público enEl Spotlight. (FUENTE EXTERNA)

Del concurso al gran escenario

El Spotlight no es solo una competencia: es una vitrina. Durante la final, los siete participantes seleccionados demostraron la diversidad y frescura de la nueva escena musical dominicana, moviéndose con naturalidad entre el pop, el rock, lo urbano y los sonidos tropicales.

El jurado, integrado por figuras clave de la industria como Joel Moya, de Remezcla; la gestora Ceci Moltoni; el artista Vakeró; y la cantante Adri Torrón, tuvo la tarea de elegir entre propuestas cada vez más sólidas y personales.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/19/jurado-joel-moya-adri-torron-vakero-ceci-moltoni-06aae421.jpeg Jurado de El Spotlight: Joel Moya, Adri Torrón, Vakeró y Ceci Moltoni. (FUENTE EXTERNA)

La noche también contó con momentos simbólicos, como el opening de Lian! y la propia Adri Torrón, ganadores de ediciones anteriores, reforzando la idea de que este escenario es, literalmente, una plataforma de lanzamiento.

Un lineup internacional y una oportunidad única

El premio mayor no podría ser más significativo. Yisoz y Felipe Cruz se presentarán el 7 de marzo en el emblemático Faro Punta Torrecilla, compartiendo cartel con nombres de peso como:

Garbage, Cazzu, Illya Kuryaki & The Valderramas, Mon Laferte, Sofi Tukker, Cultura Profética, Caloncho, Bob Moses, Yami Safdie, Bb trickz y Caleb Calloway, entre otros.

También dirán presente talentos locales que siguen marcando el pulso de la escena alternativa dominicana, confirmando el carácter híbrido y vibrante del festival.

Organizado por el equipo del Isle of Light junto a Radio Bizarro, El Spotlight continúa consolidándose como un puente real entre los artistas emergentes y los grandes escenarios.

Para Yisoz, esta victoria no es solo un trofeo: es una puerta abierta. Y el 7 de marzo, todas las miradas estarán puestas en él.

