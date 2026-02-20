Aisha Syed inicia gira internacional con debuts en Marsella, Arabia Saudita y el Teatro Colón

La violinista dominicana Aisha Syed apuesta por un repertorio latinoamericano renovado mientras consolida su presencia en escenarios del mundo. ( FUENTE EXTERNA )

La violinista dominicana Aisha Sued apuesta por un repertorio latinoamericano durante su recorrido por importantes escenarios del mundo.

La artista continúa este año sus presentaciones en el extranjero sorprendiendo con importantes debuts. Por primera vez dará inicio a su gira mundial en el escenario de Salle Mago, en Marsella, Francia, con un programa de J. Bach, C. Franck y P. Sarasate y acompañada de la reputada pianista Christelle Abinasr.

Luego continúa hacia Arabia Saudita, Corea del Sur y Japón así como a Chile y Argentina donde estará realizando su debut en el afamado Teatro Colón en Buenos Aires junto al pianista ruso Ivan Rutkauskas e interpretando el concierto para violín y orquesta de J. Korngold, en compañía de la Orquesta Sinfónica de Entre Ríos y dirigida por el maestro Luis Gorelik en Paraná, Argentina, lo que califica como un sueño.

Aisha tuvo un exitoso 2025, siendo destacada en la revista británica The Strad Magazine, la BBC en Londres y la revista Vogue. Se presentó en India, Turquía, así como en la BBC Radio 3 en Londres donde interpretó tres piezas en vivo en el afamado programa de música clásica In Tune.

Conversamos con ella sobre su nueva gira y sus inquietudes musicales.

Diario Libre: Inicias una nueva gira internacional. ¿Qué destaca de esta temporada?

Aisha Syed: Este año trae muchas novedades, especialmente en el repertorio. Uno de los conciertos que más me entusiasma será en Nueva York, donde he sido invitada por la renombrada universidad Cornell a interpretar el concierto de Arturo Márquez para violín y orquesta dirigida por la maestra Gabriela Gómez en la sala Baily Hall. Es un honor enorme poder estrenarlo.

También impartiré clases magistrales a los estudiantes de violín de dicha alta casa de estudios.

P: Francia será una de las primeras paradas importantes. ¿Qué significa ese debut?

R: Es muy especial porque debutaré en Marsella, con clases en el conservatorio y un concierto en la Salle Mago. Además, es una colaboración con el Consulado Dominicano en Francia. Como Embajadora Dominicana de Buena Voluntad, siempre procuro conectar con nuestra comunidad en cada país donde me presento.

P: ¿Cuáles serán tus principales debuts?

R: Debutaré en Marsella, en Arabia Saudita y en el Teatro Colón, que es uno de los escenarios más emblemáticos de la música clásica mundial y un sueño de muchos años. Volveré a Japón, Corea del Sur y Chile, además de otros conciertos en Argentina.

P: Has mencionado un repertorio renovado. ¿Por qué apostar por nuevas obras?

R: Sigo interpretando los grandes conciertos tradicionales de Tchaikovsky, Beethoven, Brahms o Bruch, pero decidí ampliar el repertorio con compositores latinoamericanos. He dedicado dos o tres años a investigar y estudiar obras como las de José White, Manuel Ponce y Arturo Márquez. Me encontré con verdaderas joyas poco interpretadas que merecen ser escuchadas en los grandes escenarios.

P: ¿Esta decisión también responde a una reafirmación de tu identidad artística?

R: Totalmente. Si Dios me ha puesto en una posición privilegiada para tocar en teatros importantes, siento la responsabilidad de presentar este repertorio latinoamericano. No solo se trata de que el público escuche a Aisha Syed, sino de que conozca qué música traigo y de dónde proviene.

P: ¿Sueles integrar música dominicana en tus recitales internacionales?

R: Siempre. Interpreto obras de Julio Alberto Hernández, Rafael Solano y Enriquillo Cerón. Recuerdo que en mi primera presentación en la BBC de Londres toqué "El primer beso" de Julio Alberto Hernández y desde entonces me solicitan mucho esa pieza. Es parte de mi misión difundir nuestra música dominicana en el mundo.

P: En los últimos años has actuado en escenarios muy relevantes. ¿Cómo valoras ese recorrido?

R: He tenido el privilegio de presentarme varias veces en el Carnegie Hall y también debutar en el Wigmore Hall. Cada logro lo recibo con gratitud, entendiendo que no solo fortalece mi carrera, sino que abre puertas para la música clásica latinoamericana.

P: Cuéntanos de tu encuentro con Gustavo Dudamel

R: Conocer a Gustavo Dudamel fue profundamente inspirador. Conversar con él y tocarle varias piezas me reafirmó en la responsabilidad de impulsar el repertorio latinoamericano dentro de la música clásica.

P: Has tocado también en lugares tan lejanos como Arabia Saudita. ¿Cómo reacciona ese público ante tu propuesta musical?

R: El recibimiento ha sido maravilloso. En una ocasión nuestro concierto fue portada del periódico The National. Cabe recordar que mi padre es de Pakistán. Aunque me identifico plenamente como dominicana y santiaguera, mi herencia familiar también crea conexiones culturales que el público valora mucho. Siento que son puertas que Dios abre en distintos lugares del mundo.

P: ¿Hay colaboraciones soñadas que aún deseas concretar?

R: Sí, me encantaría realizar un concierto con Dudamel en el futuro, quizá en Venezuela, cuando las condiciones lo permitan. También tuve la oportunidad de audicionar para el maestro Zubin Mehta, quien me ha invitado a enseñar en su fundación en la India. Son metas que espero cumplir en el tiempo perfecto.

P:¿Qué representa este momento en tu carrera?

R: Lo vivo con gratitud. Más allá de los escenarios, mi prioridad es mi vida espiritual y mi familia. Luego viene la carrera. Pero cada concierto es una oportunidad para crecer como artista y para llevar la música clásica latinoamericana, y dominicana en particular, a escenarios cada vez más amplios.