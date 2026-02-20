Andrés Cepeda lanza "Imagínate", un canto al amor en segundas oportunidades junto a Luis Fonsi

El cantautor colombiano Andrés Cepeda presentó "Imagínate", uno de los temas más emotivos incluidos en su decimoquinto álbum de estudio, "Bogotá Deluxe". ( SUMINISTRADA )

El cantautor colombiano Andrés Cepeda presentó "Imagínate", uno de los temas más emotivos incluidos en su decimoquinto álbum de estudio, "Bogotá Deluxe", una producción que rinde homenaje a la ciudad que marcó su vida y trayectoria artística.

La canción destaca por su mensaje profundamente romántico y esperanzador. Se trata de una invitación a creer en el amor en un segundo intento, a asumirlo como refugio y como una fuerza transformadora capaz de superar las dificultades.

La letra se centra en la entrega emocional y en la certeza de que un sentimiento sincero puede imponerse a los obstáculos.

El tema adquiere una dimensión especial con la participación del puertorriqueño Luis Fonsi, quien se une a Cepeda en un dúo cargado de sensibilidad. La interpretación conjunta potencia la intensidad de la pieza y convierte la canción en uno de los momentos más destacados del álbum.

Colaboraciones destacadas en Bogotá Deluxe

"Es un lujo y un honor contar con la voz de Luis Fonsi, quien tiene una de las voces más privilegiadas y que más admiro en nuestra música latina", expresó Cepeda al referirse a la colaboración. El artista calificó "Imagínate" como una de las canciones más sentidas y románticas del proyecto.

El lanzamiento llega después de temas como "Cariñito", junto a Ángeles Azules; "Bien", con Morat; y "Próxima Estación", junto al dúo Ha*Ash, colaboraciones que amplían el universo sonoro del disco.

"Bogotá" recibió tres nominaciones en los Latin Grammy Awards 2025 y obtuvo el galardón en la categoría Mejor Álbum Pop Tradicional en la ceremonia celebrada en Las Vegas. Además, la versión Deluxe fue nominada como Best Latin Pop Album en los Grammy Awards más recientes, realizados en Los Ángeles.

El álbum propone un recorrido por las calles, los recuerdos y las emociones que han acompañado al artista en la capital colombiana. Más que un tributo geográfico, se trata de una radiografía íntima de su evolución personal y musical.

Las melodías transitan entre la nostalgia, la alegría y la reflexión, en una narrativa que conecta con el público desde la honestidad.

Gira internacional y reconocimientos de Andrés Cepeda

La edición especial incluye un vinilo conmemorativo para coleccionistas y nuevas versiones de canciones ya conocidas, reforzando el carácter celebratorio del proyecto.

En cuanto a su agenda internacional, Cepeda viajará a Ciudad de México para presentarse el 26 de febrero en el Teatro de la Ciudad Esperanza Iris. Posteriormente, ofrecerá conciertos en Guayaquil, Quito y Cuenca, en Ecuador. En mayo, continuará su gira por Estados Unidos con trece presentaciones en distintas ciudades.

Con "Imagínate", Andrés Cepeda reafirma su apuesta por las baladas de alto contenido emocional y consolida un trabajo discográfico que ha recibido respaldo de la crítica y del público, tanto en América Latina como en el mercado anglosajón.