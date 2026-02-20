El trapero Kidd Keo vuelve al pasado y presenta "Vamonos 2.0", una secuela de su exitoso hit "Vámonos".

El artista alicantino trae novedades luego de su álbum en 2020 que logró consolidar una identidad sonora propia, marcada por la influencia del trap estadounidense, el uso del spanglish y una estética que conectó con una generación que demandaba nuevos códigos dentro del panorama musical.

Además, en 2020, vieron la luz los hits, como "Como vas?", "Ma Vie", "RIP THE WOO" o "MONEY TILL I DIE", pero quizá ninguno tan especial como "Vámonos".

Incluido en su álbum 'BACK TO ROCKPORT', y sin recibir un tratamiento de single, ´VAMONOS´ todavía se encuentra entre las canciones más escuchadas de Kidd Keo en plataformas digitales y en una de las favoritas de los fans en los shows gracias a una mezcla única de códigos, actitud y sensibilidad.

Cinco años después llega el momento para que Kidd Keo revisite su canción -y, probablemente, también su éxito- en 'VAMONOS 2.0', un tema que demuestra la vigencia del catálogo del rey del trap español al mismo tiempo que evidencia su evolución musical en el último lustro, indica una nota de prensa.

Editada por DBT EMPIRE, "VAMONOS 2.0" es un banger que mantiene la esencia del original, y que incluso culmina actualizando las ya legendarias barras que hacían de estribillo de la primera versión y que ahora sirven de coda y de homenaje al legado de Kidd Keo.

El Kidd Keo más romántico, sin perder su esencia, se presenta por todo lo alto en "Vámonos 2.0".