Rubén Blades envía mensaje de apoyo a Willie Colón tras reportes de hospitalización

El cantautor panameño Rubén Blades se pronunció este 20 de febrero de 2026 tras enterarse de que su colega y figura histórica de la salsa Willie Colón estaría hospitalizado de urgencia en un centro médico de Nueva York por un aparente problema respiratorio.

A través de su cuenta oficial en redes sociales, Blades, quien ha tenido una enesmistad pública con su colega, señaló que la información sobre la hospitalización le llegó a partir de reportes que circulan en internet, por lo que admitió no contar con detalles clínicos confirmados sobre el estado de salud del salsero.

"Noticias en internet informan que mi colega Willie Colón se encuentra internado en un hospital en New York, trasladado allí con urgencia por un aparente problema respiratorio", escribió Blades, quien expresó su profunda preocupación y respeto por Colón.

En su mensaje, el artista, ganador de múltiples premios y una de las voces más respetadas de la música latina, ofreció sus mejores deseos de recuperación y extendió su solidaridad a la familia de Colón en un momento que ha generado inquietud entre los seguidores del género.

"No tengo mucha información sobre la situación, pero le envío mis deseos de una pronta recuperación y me uno a las miles de personas que rezan porque recobre su salud rápidamente", agregó Blades, quien también incluyó en su pronunciamiento palabras de apoyo para la esposa, los hijos y seres queridos del trombonista.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/whatsapp-image-2026-02-20-at-45514-pm-c9679fbe.jpeg

El mensaje del panameño ha generado reacciones de apoyo y comentarios emocionados entre fanáticos y colegas, especialmente en redes sociales donde la noticia se ha propagado rápidamente.

Colón, de 75 años, ha sido una figura emblemática en la historia de la salsa, y aunque hasta ahora no se han emitido comunicados oficiales de su equipo o familiares confirmando su estado de salud, la comunidad artística sigue atenta a novedades mientras se multiplican las muestras de cariño y mensajes de oración por su pronta recuperación.