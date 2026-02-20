Lomiiel y Nino Freestyle lanzan el nuevo dembow “Trae chicas”

Lomiiel y Nino Freestyle impulsan la nueva ola del dembow en RD con su tema “Trae chicas”. ( FUENTE EXTERNA )

Una de las voces líderes de la nueva ola del dembow dominicano, Lomiiel, nominado a Premio Lo Nuestro en la categoría Mejor Dembow, une fuerzas con su compatriota, el reconocido artista Nino Freestyle con la canción “Trae chicas”.

Con un ascenso acelerado, un conocimiento sobre lo lírico sutil y una voz particular, que lo ha colocado al frente de la nueva generación del género, Lomiiel continúa consolidándose como una de las figuras más prometedoras y culturalmente relevantes del dembow.

Su más reciente nominación reafirma el impacto creciente que viene construyendo dentro del panorama urbano latino.

Un dembow global

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/c6c57804-a1d8-4e40-be53-ae1ad6263e73-c79851d5.jpg Loomiel y Nino Free Style. (FUENTE EXTERNA)

Junto a Nino Freestyle, y bajo la producción de Boy Wonder y Three Seven Music, ambos artistas entregan un tema que refleja a una generación que está empujando el dembow de fenómeno local a sonido exportable a escala global.

“Trae chicas” expone sus identidades y flows distintivos, logrando un balance orgánico entre energía cruda de calle y una ejecución lista para el circuito mainstream. Es un dembow en expansión: identidad, cultura y ambición global marcando el mismo ritmo.

Los dos dominicanos respetan la base del dembow, su ritmo, su calle y su identidad, mientras juegan entre melodía y flow con naturalidad. “Trae chicas” suena a presente y a futuro: un tema para recordar por qué el dembow hoy se mueve más allá de la isla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/20/2269aca9-eab6-4a15-84df-24a307bc2fd1-864761eb.jpg El artistaNino Freestyle. (FUENTE EXTERNA)

“El dembow es un género donde puedes expresar lo que está pasando en la calle, en la discoteca, la alegría, el baile y la cultura. En realidad, el dembow es una plataforma hermosa que te permite compartir todo eso", asegura Nino Freestyle.

Incluido como parte de Chosen Few Dembow, la décima entrega de la reconocida serie de compilaciones producida ejecutivamente por Boy Wonder CF y presentado por Three Seven Music / Chosen Few Emerald Entertainment, el lanzamiento marca un nuevo capítulo en la expansión global del género.

El proyecto captura la evolución del dembow: desde sus raíces en las calles de la República Dominicana hasta su consolidación como fuerza cultural dentro del panorama musical internacional.

Construyendo sobre el impacto demostrado por lanzamientos anteriores como “Doy” y “Mírame”, que trascendieron el streaming para evidenciar la resonancia cultural y comercial del movimiento, este nuevo volumen funciona como puente entre identidad local y proyección global, canalizando la energía cruda de la calle hacia una narrativa de alcance mundial.