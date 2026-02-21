Juan Luis Guerra y 4.40 ofrecen una noche histórica en el Estadio Cibao

¡A casa llena! Juan Luis Guerra en diversos momentos del concierto que realizó en Santiago de los Caballeros. ( SUMINISTRADAS )

Con un impresionante juego de luces inició el esperado concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros. La apertura del show llegó con la interpretación de "Rosalía", desatando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar de dos horas de éxitos.

El repertorio incluyó temas emblemáticos como "La travesía", "La llave de mi corazón", "Vale la pena" y "Como yo", en una velada cargada de romanticismo, merengue y bachata.

La participación de artistas invitados inició con la interpretación de "Así de bonito", junto a Frank Ceara, quien recibió una cálida ovación del público.

El concierto también contó con la participación de Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, quien acompañó a Guerra en "El Niágara en Bicicleta" y, además, interpretó "Feriado", conectando con la nueva generación presente en el estadio.

La noche estuvo salpicada de momentos especiales con la introducción de un show de drones que formaron figuras y mensajes acordes al "medley" de bachatas que incluyó fragmentos de "Bailo mi bachata", "A bailar contigo", "Qué me des tu cariño", "Frío, frío", "Quisiera ser un pez" y "Cómo tú". También sonaron "DJ Bachata", tema de su más reciente producción, y "Para ti".

**Fotos con diversos momentos del concierto**

Uno de los momentos más emotivos de la noche llegó cuando el artista recreó el inicio de la agrupación Juan Luis Guerra 4.40 en 1984, al invitar al escenario a Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Zayas, integrantes de su formación original, para interpretar el tema "Tú".

El reencuentro desató una ola de nostalgia entre un público diverso, que celebró la reunión de la agrupación para el espectáculo.

El público santiaguero vibró además con "Santiago en coche", dedicada especialmente a la Ciudad Corazón, así como con "Visa para un sueño", junto a El Blachy; "Noviecita", acompañado por Sandy Gabriel; "El farolito", junto a Sandy Gabriel y El Prodigio; "Mambo 23"; "Como abeja al panal"; "Las avispas"; "A pedir su mano"; "Ojalá que llueva café" y "El costo de la vida".

También participaron en escena Janina Rosado y Víctor Rizek, aportando fuerza a la interpretación de varios temas.

Con "La Bilirrubina" y un show de fuegos artificiales, Juan Luis Guerra cerró una noche memorable en el Estadio Cibao. La magia se extenderá este sábado 21 de febrero en su segunda presentación consecutiva, producida por Saymon Díaz.

Contraparte

Previo a la presentación histórica de Juan Luis Guerra, subió al escenario el artista Martox, quien fungió como contraparte y calentó el ambiente para la noche principal.