Rubén Blades reacciona a la muerte de Willie Colón: “Me resistía a creerlo”

Rubén Blades reaccionó a la muerte de Willie Colón. En esta imagen de archivo se les ve en el escenario. ( FUENTE EXTERNA )

El cantautor panameño Rubén Blades expresó su profundo pesar tras conocer la muerte del legendario salsero estadounidense de origen puertorriqueño Willie Colón, ocurrida este sábado en un hospital de Nueva York a los 75 años por complicaciones de salud.

“Acabo de confirmar lo que me resistía a creer: Willie Colón efectivamente ha fallecido. A su esposa Julia, a sus hijos, familia y seres queridos envío mi sentido pésame. Más adelante y con calma escribiré sobre Willie y su vital e importante legado musical”, manifestó Blades en un mensaje público tras enterarse del deceso del músico neoyorquino.

Colón, trombonista, compositor y productor, fue una de las figuras más influyentes de la salsa, autor e intérprete de clásicos como “Idilio”, “Gitana” y “El gran varón”.

A lo largo de su carrera formó una de las duplas más exitosas del género junto a Blades, con quien grabó álbumes emblemáticos que marcaron la década de 1970 y dejaron una huella imborrable en la música latina.

En un comunicado difundido por sus familiares, se informó que William Anthony Colón Román, su nombre de pila, falleció en paz, rodeado de sus seres queridos.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia. Aunque lloramos su ausencia, también nos regocijamos con el regalo eterno de su música y los recuerdos queridos que creó, los cuales vivirán por siempre”, señaló el mensaje.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/whatsapp-image-2026-02-21-at-25457-pm-4e772310.jpeg

Una relación complicada

La relación entre Blades y Colón atravesó momentos de distanciamiento en las últimas dos décadas debido a diferencias económicas surgidas tras un concierto conmemorativo del álbum Siembra en 2003.

Sin embargo, la noticia del fallecimiento del trombonista ha generado múltiples reacciones en el mundo salsero, donde colegas y seguidores recuerdan el impacto histórico de la dupla.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/willie-colon1-d87d017c.jpg

Por ahora, Blades adelantó que más adelante se pronunciará con mayor profundidad sobre la vida y legado de quien fuera su compañero artístico en una etapa crucial de la salsa, dejando abierta la expectativa sobre un homenaje más amplio al músico que ayudó a redefinir el género a nivel internacional.