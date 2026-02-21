Willie Colón, el “Malo del Bronx”, y su legado como pionero de la salsa

Foto de archivo de Willie Colón, el artista falleció este sábado 21 de febrero en Estados Unidos. ( FUENTE EXTERNA )

Willie Colón, el legendario trombonista, compositor e intérprete conocido como “El Malo del Bronx”, dejó una huella imborrable en la música latina como uno de los precursores de la salsa y un innovador de la escena musical de Nueva York. Su trayectoria abarcó más de cinco décadas, en las que colaboró con grandes estrellas como Héctor Lavoe, Rubén Blades y Celia Cruz.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/fotografia-de-archivo-del-cantautor-panameno-ruben-blades-c-junto-a-otros-dos-grandes-de-la-musica-7868608a.jpg Imagen de archivo del cantautor panameño Rubén Blades (c) junto a otros dos grandes de la música «salsa»: Willie Colon y Celia Cruz. (EFE)

El músico falleció este sábado a los 75 años, informó su familia a través de un comunicado en redes sociales. El artista murió en un hospital de Nueva York por complicaciones de salud.

“Es con profunda tristeza que anunciamos el fallecimiento de nuestro amado esposo, padre y renombrado músico, Willie Colón. Partió en paz esta mañana, rodeado de su amada familia”, se lee en el comunicado.

La familia agregó que, aunque lloran su ausencia, celebran el legado eterno de su música y los recuerdos que creó, y pidió respeto y privacidad durante el duelo.

De niño prodigio a ícono de la salsa

Nacido el 28 de abril de 1950 en el Bronx, Nueva York, hijo de padres y abuelos puertorriqueños, Colón mostró talento musical desde temprana edad. Se formó tocando clarinete, trompeta y finalmente trombón, influenciado por artistas como Mon Rivera y Barry Rogers.

A los 15 años llamó la atención del productor dominicano Johnny Pacheco, quien lo contrató para Fania Records.

En 1967, con apenas 17 años, lanzó su primer álbum, El Malo, junto al cantante Héctor Lavoe, disco por el que fue apodado como El Malo. La producción se convirtió en un éxito de ventas y marcó el inicio de una de las colaboraciones más influyentes de la historia de la salsa.

En la portada aparecía con una estética de pandillero del Bronx, sombrero oscuro, gesto serio y ambiente callejero, proyectando una imagen desafiante y rebelde que rompía con el estilo más tradicional de la música latina de la época.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/21/fotografia-de-archivo-del-musico-willie-colon-icono-de-la-salsa-durante-una-presentacion-musical-9261819d.jpg Fotografía de archivo del músico Willie Colón, ícono de la salsa, durante una presentación musical. (EFE/Ulises Ruiz Basurto)

Carrera como solista y productor

Tras separarse de Lavoe en 1974, Colón inició su carrera como solista con The Good, the Bad and the Ugly (1975), contando con la participación de Rubén Blades y Héctor Lavoe.

En 1977 produjo Only They Could Have Made This Album para Celia Cruz y, en 1978, produjo Comedia para Lavoe, incluyendo el clásico “El Cantante”, compuesto por Blades.

Durante los años 80 y 90 , Colón consolidó su carrera con discos como Solo (1979), Fantasmas (1981), Vigilante (1983), Tiempo Pa’ Matar (1984), Criollo (1984), Top Secret (1989), Color Americano (1990), Honra y Cultura (1991) y Hecho en Puerto Rico (1993).

En 1995 volvió a colaborar con Rubén Blades en Tras la Tormenta, que incluyó el tema "Talento de televisión".

En 2008 regresó con El Malo Vol II: Prisioneros del Mambo, que incluyó temas emblemáticos como “Periódico de ayer”, “El Cantante” y “Cuando me muera”.

Legado musical y vida personal

Willie Colón es reconocido por su innovación en la salsa, mezclando ritmos latinos con influencias de jazz y música estadounidense, y por sus letras que abordaban historias urbanas y sociales. Entre sus éxitos más recordados están “Pedro Navaja”, “Todo tiene su final”, “Gitana”, “Idilio” y “El gran varón”.

Al margen de su carrera musical, Colón también se destacó como defensor comunitario y empresario, contribuyendo al desarrollo cultural de la comunidad latina en Nueva York. Le sobreviven su esposa, Julia Colón Craig, y sus cuatro hijos: Willie Jr., Diego, Miguel y Antonio.

Su legado permanece vivo en la música y en la memoria de generaciones de fanáticos y músicos que lo consideran uno de los grandes arquitectos de la salsa moderna.