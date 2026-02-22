El Grupo Niche rinde homenaje a Willie Colón en su concierto en República Dominicana
El salsero Michel se unió al Grupo Niche en un emotivo homenaje a Willie Colón durante el concierto
El Grupo Niche ofreció un concierto a casa llena en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, donde el público permaneció hasta la última canción y coreó gran parte del repertorio.
La orquesta abrió con Prueba de fuego, Eres, Romance 1 y Ana Milé, tema que puso de pie a muchos asistentes. Desde los laterales del salón se observaba a personas grabando con sus celulares y buscando acercarse a la tarima.
Vestidos de color crema, músicos y cantantes iniciaron en República Dominicana su gira Niche Disco Tour. La agrupación, fundada por Jairo Varela, se presentó con las voces de Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.
Participación de Michel
Durante la noche, el salsero dominicano Michel tuvo una breve participación.
Antes de continuar el espectáculo, los vocalistas agradecieron el respaldo del público dominicano y expresaron su pesar por la muerte del salsero puertorriqueño Willie Colón.
- El concierto, que comenzó pasada la medianoche, incluyó canciones como Algo que se queda, Nuestro sueño, Cómo podré disimular, Sin sentimientos, Gotas de lluvia y La cárcel. En la parte final interpretaron Se pareció tanto, Mi hijo y yo, Un día después, Buenaventura y Caney y Cali pachanguero.
Cierre del concierto
Tras los aplausos y los pedidos de otra canción, regresaron para cerrar con Mujer de novela y Atrevida.
La actividad fue producida por Valenzuela Productions, de Amable Valenzuela. El opening estuvo a cargo del DJ Sazotiando con Efre, acompañado por percusionistas en vivo. También se presentó el salsero venezolano Jhon Salgado, quien interpretó varios temas y rindió homenaje a Willie Colón.