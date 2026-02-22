El Grupo Niche rinde homenaje a Willie Colón en su concierto en República Dominicana

El Grupo Niche durante su presentación en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua en Santo Domingo. ( SUMINISTRADA )

El Grupo Niche ofreció un concierto a casa llena en el Teatro La Fiesta del hotel Jaragua, donde el público permaneció hasta la última canción y coreó gran parte del repertorio.

La orquesta abrió con Prueba de fuego, Eres, Romance 1 y Ana Milé, tema que puso de pie a muchos asistentes. Desde los laterales del salón se observaba a personas grabando con sus celulares y buscando acercarse a la tarima.

Vestidos de color crema, músicos y cantantes iniciaron en República Dominicana su gira Niche Disco Tour. La agrupación, fundada por Jairo Varela, se presentó con las voces de Alejandro Íñigo, Fito Echeverría, Álex Torres y Luis Araque.

Participación de Michel

Durante la noche, el salsero dominicano Michel tuvo una breve participación.

Antes de continuar el espectáculo, los vocalistas agradecieron el respaldo del público dominicano y expresaron su pesar por la muerte del salsero puertorriqueño Willie Colón.

El concierto, que comenzó pasada la medianoche, incluyó canciones como Algo que se queda, Nuestro sueño, Cómo podré disimular, Sin sentimientos, Gotas de lluvia y La cárcel. En la parte final interpretaron Se pareció tanto, Mi hijo y yo, Un día después, Buenaventura y Caney y Cali pachanguero.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-114801-am-80e7579f.jpeg La agrupación dedicó un momento del concierto para rendir homenaje al salsero Willie Colón.

Cierre del concierto

Tras los aplausos y los pedidos de otra canción, regresaron para cerrar con Mujer de novela y Atrevida.

La actividad fue producida por Valenzuela Productions, de Amable Valenzuela. El opening estuvo a cargo del DJ Sazotiando con Efre, acompañado por percusionistas en vivo. También se presentó el salsero venezolano Jhon Salgado, quien interpretó varios temas y rindió homenaje a Willie Colón.