Manny Cruz agradece a Juan Luis Guerra tras compartir escenario en el Estadio Cibao

Juan Luis Guerra junto a Manny Cruz durante su participación en el último concierto de la gira "Entre mar y palmeras", celebrado en el Estadio Cibao de Santiago. ( FUENTE EXTERNA )

El merenguero Manny Cruz vivió una de las noches más significativas de su carrera artística al compartir escenario con el laureado artista Juan Luis Guerra y su agrupación 4.40 durante el segundo de los dos conciertos celebrados en el Estadio Cibao, en la ciudad de Santiago.

El cantautor dominicano fue uno de los invitado en la velada del sábado en la segunda y última presentación de la gira "Entre mar y palmeras", donde interpretó a dúo junto al maestro la emblemática canción "Visa para un sueño", provocando una ovación cerrada del público que llenó a capacidad el estadio, sede del equipo de béisbol Águilas Cibaeñas.

Juan Luis Guerra, quien realiza su primer concierto el viernes, volvió a convocar a miles de personas en un espectáculo cargado de nostalgia, espiritualidad y celebración de la música dominicana.

Manny Cruz, quien interpretó junto a Juan Luis Guerra el popular merengue "Visa para un sueño", compartió posteriormente un video en sus redes sociales en el que expresó su profunda gratitud por la oportunidad de vivir ese momento ante miles de personas.

"Qué privilegio y qué dicha tan grande vivir este momento junto a alguien que ha marcado mi vida y mi camino en la música. Sus canciones me han inspirado grandemente, pero más aún con su humildad, su coherencia y su amor por el Señor", escribió el intérprete.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-84130-am-1-536a0037.jpeg Con cámara en mano, Juan Luis Guerra capta la actuación del merenguero típico El Prodigio, uno de los invitados especiales de la noche en el Estadio Cibao.

El artista agregó que compartir escenario con Juan Luis Guerra representa más que un honor. "Compartir escenario con un maestro que abrió puertas para todos nosotros no es solo un honor, es una responsabilidad que abrazo con mucha gratitud", manifestó.

Cruz también agradeció al público santiaguero por el respaldo recibido durante la noche. "Gracias Juan Luis por este regalo tan especial en el Estadio Cibao. Gracias Santiago por tanto cariño. Guardaré este momento para siempre en mi corazón. Que viva nuestra música dominicana", concluyó.

La interpretación de "Visa para un sueño" se convirtió en uno de los momentos más celebrados de la segunda función, consolidando el vínculo artístico entre ambos cantantes y resaltando el legado del repertorio que ha marcado la historia musical del país.

Primera noche: luces, nostalgia y una lluvia de éxitos

El viernes, con un impresionante juego de luces inició el esperado concierto de Juan Luis Guerra en el Estadio Cibao de Santiago de los Caballeros durante la primera presentación.

La apertura del show llegó con la interpretación de "Rosalía", desatando la euforia de miles de fanáticos que se dieron cita para disfrutar de más de dos horas de éxitos.

El repertorio incluyó temas emblemáticos como "La travesía", "La llave de mi corazón", "Vale la pena" y "Como yo", en una velada cargada de romanticismo, merengue y bachata.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/whatsapp-image-2026-02-22-at-84128-am-1-7662c31f.jpeg Roger Zayas, Mariela Mercado, Maridalia Hernández y Juan Luis Guerra, fundadores de 4.40, volvieron a reunirse, esta vez en Santiago.

La participación de artistas invitados inició con la interpretación de "Así de bonito", junto a Frank Ceara, quien recibió una cálida ovación del público. El concierto también contó con la participación de Beto Montenegro, vocalista de Rawayana, quien acompañó a Guerra en "El Niágara en Bicicleta" y, además, interpretó "Feriado", conectando con la nueva generación presente en el estadio.

La noche estuvo salpicada de momentos especiales con la introducción de un show de drones que formaron figuras y mensajes acordes al medley de bachatas que incluyó fragmentos de "Bailo mi bachata", "A bailar contigo", "Qué me des tu cariño", "Frío, frío", "Quisiera ser un pez" y "Cómo tú". También sonaron "DJ Bachata", tema de su más reciente producción, y "Para ti".

Memorable reencuentro de 4.40

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el artista recreó el inicio de la agrupación Juan Luis Guerra 4.40 en 1984, al invitar al escenario a Maridalia Hernández , Mariela Mercado y Roger Zayas, integrantes de su formación original, para interpretar el tema "Tú".

Uno de los momentos más emotivos llegó cuando el artista recreó el inicio de la agrupación Juan Luis Guerra 4.40 en 1984, al invitar al escenario a Maridalia Hernández, Mariela Mercado y Roger Zayas, integrantes de su formación original, para interpretar el tema "Tú".

El público santiaguero vibró además con "Santiago en coche", dedicada especialmente a la Ciudad Corazón, así como con "Visa para un sueño", junto a El Blachy; "Noviecita", acompañado por Sandy Gabriel; "El farolito", junto a Sandy Gabriel y El Prodigio; "Mambo 23"; "Como abeja al panal"; "Las avispas"; "A pedir su mano"; "Ojalá que llueva café" y "El costo de la vida".

También participaron en escena, Roger Zayas, Janina Rosado (directora musical de la banda) y Quico Rizek, aportando fuerza interpretativa a varios temas.

Con "La Bilirrubina" y un espectáculo de fuegos artificiales, Juan Luis Guerra cerró una noche memorable en el Estadio Cibao. La producción estuvo a cargo de Saymon Díaz.

Previo a la presentación histórica de Juan Luis Guerra, subió al escenario el artista Martox, quien fungió como contraparte y calentó el ambiente para la noche principal.