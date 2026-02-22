El cantante dominicano Alex Bueno presentó el videoclip de su nuevo sencillo Compañera, una salsa inédita incluida en su más reciente producción discográfica El más completo, bajo el sello AWB Music.

La canción está dedicada a la mujer y destaca su papel de apoyo y lealtad en la relación de pareja. Según explicó el artista, la pieza busca reconocer a quienes acompañan y respaldan de manera incondicional. En la letra, la mujer es definida como "el ser más hermoso de la tierra".

Composición y producción del videoclip

El tema cuenta con composición de José Luis Azcona y arreglos musicales del maestro Darys Contreras. El videoclip fue realizado con el uso de inteligencia artificial y estuvo bajo la dirección de la productora JL. Azcona Producción.

Con este lanzamiento, Alex Bueno mantiene su presencia en la escena musical. El álbum El más completo obtuvo una nominación en la pasada edición de los Latin Grammy 2025 en la categoría Mejor Álbum de Merengue y/o Bachata.

Proceso de recuperación del artista

Actualmente, el artista atraviesa un proceso de recuperación médica. Personas cercanas aseguran que evoluciona de manera favorable y que su regreso a los escenarios podría producirse en los próximos meses.