Vestido con un traje color rosa viejo, sombrero y su inseparable guitarra, a las 8:47 de la noche, el artista colombiano Santiago Cruz inició su concierto "Quince de Caminos", en la sala Carlos Piantini del Teatro Nacional.

"Credo" y "En tus zapatos" fueron los dos primeros temas que interpretó, saludando a la audiencia con genuina afabilidad.

"¡Gente, buenas noches! Querida República Dominicana, querido Santo Domingo, gracias por atender una vez más a nuestra cita", fueron las palabras que marcaron el inicio de una velada donde primaron las anécdotas, historias de canciones y una conexión auténtica con el público.

Durante dos horas y treinta minutos, Cruz, de 50 años, ofreció nuevas versiones de sus grandes éxitos con las que celebraba los 15 años del lanzamiento de "Cruce de caminos", tercer disco de su carrera y con el que logró internacionalizar sus canciones.

Una de esas fue la interpretación de "Y si te quedas, ¿qué?" junto a su corista Sabi Satizábal, con la particularidad de hacerla en bachata, logrando la aprobación unánime de los presentes.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/santiago-cruz-f485671d.jpeg El colombiano Santiago Cruz en escena. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

"Cómo haces", "6:00 a.m.", "No te necesito" y "Desde lejos" formaron parte de las más de 20 canciones que Cruz entonó con alma y corazón, acompañado por seis músicos y un escenario sencillo donde las pantallas proyectaban noches estrelladas, mariposas e imágenes de flores y plantas tropicales.

Con la gracia que le caracteriza, Cruz improvisó una subasta donde a la pareja que tuviera la mayor cantidad de años juntos le dedicaría "Como desde la primera vez". Los ganadores celebraban 50 años de unión.

El compositor de "Un amor de verdad" llamó a celebrar el hecho de estar vivos, a ser amables con los otros y a brindar una sonrisa porque "no sabemos por lo que está pasando la persona de al lado". También pidió disculpas por la cancelación de la función pautada para el 20 de febrero.

Pavel Núñez, invitado especial

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/22/santiago-y-pavel-baf9786d.jpeg Santiago Cruz y Pavel Núñez en escena. (DIARIO LIBRE/CLAUDIA FERNÁNDEZ)

Cruz invitó al dominicano Pavel Núñez, a quien le une una amistad de 30 años, y entre bromas por la diferencia de estatura entre ambos, interpretaron "¿Qué más da?", incluida originalmente en Cruces de Caminos y "El gato andaluz", composición de Núñez.

Homenaje a Willie Colón y a De Vita

Tras enterarse del fallecimiento este sábado del maestro de la salsa Willie Colón, Santiago decidió rendir un homenaje al "Rey del trombón" con la canción "Mi sueño", de 1981.

Asimismo, compartió su admiración a Franco de Vita, con un popurrí que incluyó "Cálido y frío", "Te amo", "Si la ves", para concluir con "Y te pienso", según dijo, su favorita del artista venezolano.

Ovación de pie

¡Hasta siempre, Santo Domingo!, así se despedía Cruz de su presentación, luego de cantar su éxito "Baja la guardia", siendo retribuido con una ovación de pie por un público deseoso de más.

Cruz y sus músicos abandonaron brevemente el escenario y, ante la insistencia de "¡otra, otra, otra!", retornaron para deleitar con "No nos digamos mentiras", marcando a las 11:15 de la noche el punto final de un concierto que ya se ha convertido en un encuentro anual con los dominicanos cada mes de febrero.