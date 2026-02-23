El Grupo Bonyé actuará en la Ciudad de México

La agrupación desde 2008 mantiene una tradición musical en las históricas Ruinas del Convento de San Francisco en la Zona Colonial de Santo Domingo. ( FUENTE EXTERNA )

El Grupo Bonyé se presentará este viernes 27 de febrero en la Ciudad de México en la celebración de Independencia Dominicana.

La emblemática agrupación, reconocida por su labor e la preservación y difusión del son y otros ritmos trdicionales del Caribe, brindará una fiesta junto a la diáspora dominicana radicada en tierra azteca.

Previamente, ofreció un concierto didáctico de música dominicana durante la iluminación del emblemático Monumento a la Revolución con los colores de la bandera nacional.

En este fin de semana, los monumentos históricos de la Ciudad de México lucirán el blanco, azul y rojo de nuestro lienzo patrio por acuerdo entre la Alcaldía de esa ciudad y la Embajada Dominicana en México representada por el embajador Juan Bolívar Díaz.

La agrupación, que desde 2008 mantiene una tradición musical en las históricas Ruinas del Convento de San Francisco en la Zona Colonial de Santo Domingo, ha convertido sus presentaciones en un auténtico movimiento cultural. Cada domingo congrega a cientos —y en ocasiones miles— de personas entre turistas y locales, consolidándose como uno de los proyectos artísticos más importantes de música tradicional en la República Dominicana.

Desde su fundación el 3 de febrero de 2008, la agrupación ha mantenido como misión rescatar el son y rendir homenaje al legendario bailador José María Guerrero "Bonyé", figura icónica del baile en la República Dominicana.