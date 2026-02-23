Raúl Di Blasio reafirma su grandeza en el escenario del Teatro Nacional

Raúl Di Blasio conquistó al público dominicano con un magistral concierto en el Teatro Nacional. ( FUENTE EXTERNA )

Raúl Di Blasio no regresó al Teatro Nacional, lo conquistó una vez más con la autoridad serena de quien ha construido una trayectoria continental nota a nota.

En Di Blasio & Friends 3, el maestro argentino, reconocido como El piano de América, demostró que su presencia artística permanece intacta: magnética, elegante y profundamente emocional.

Nada quedó al azar. La velada fue concebida con visión y ejecutada con rigor. Di Blasio es de esos artistas que no necesitan estridencias para dominar un escenario.

Vestido con un impecable saco blanco, apareció entre aplausos prolongados, sereno, dueño absoluto del tiempo, del silencio y de la expectativa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/dsc03348-454505a4.jpg El pianista argentino Raúl Di Blasio. (FUENTE EXTERNA)

Desde el primer acorde, el piano marcó el pulso de la noche: sobrio y profundo, íntimo cuando debía serlo y expansivo en los momentos de mayor intensidad.

Cada pieza fue un viaje narrado tejido con sensibilidad y madurez escénica. La interpretación instrumental de Por amor emergió como uno de los instantes más conmovedores de la noche. Una ejecución de exquisito lirismo.

Acompañado por un quinteto de músicos de ejecución precisa, construyó una narrativa sonora fluida, donde los silencios tuvieron el mismo peso que los acordes.

Las transiciones fueron naturales, permitiendo que la emoción creciera sin artificios, intercaladas con momentos en los que se dirigía al público con la cercanía de quien agradece cada aplauso.

Entre anécdotas, confesiones breves y palabras cargadas de gratitud, dejó ver a un artista consagrado que, lejos de la grandilocuencia, conserva la humildad y el respeto por la audiencia que lo ha acompañado durante décadas.

Invitados especiales

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/dsc03771-32cbf7e4.jpg Badir, Nathalie Hazim, Diomary La Mala y Manerra junto al maestro Di Blasio. (FUENTE EXTERNA)

Las voces invitadas aportaron textura y contemporaneidad a la propuesta. Nathalie Hazim, Badir, Manerra y Diomary La Mala se integraron con personalidad definida, sumando matices sin desplazar el eje central del espectáculo.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/dsc03755-48abd112.jpg Diomary La Mala en el escenario. (FUENTE EXTERNA) https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/dsc03520-bd9b4d88.jpg Nathalie Hazim en pleno concierto. (FUENTE EXTERNA) ‹ ›

La interpretación de Tú elevó la temperatura emocional de la sala, con una carga romántica vibrante que provocó una respuesta inmediata y selló la conexión entre artistas y público.

La producción, concebida por Skypro bajo la dirección de Pedro García, sostuvo la experiencia con precisión milimétrica. Iluminación envolvente, sonido impecable y una coordinación técnica de alto nivel crearon una atmósfera elegante que acompañó sin competir, elevando cada momento escénico y consolidando un estándar internacional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/02/23/dsc03704-74fb81d2.jpg Manerra y Raúl Di Blasio. (FUENTE EXTERNA)

Hubo instantes de delicadeza casi hipnótica, donde el piano parecía susurrar memorias compartidas, y otros de vibrante comunión artística en los que voces y acordes se fundieron con intensidad. Esa dualidad, intimidad y grandeza, sostuvo la energía de una noche construida con maestría.

El cierre colectivo dejó una imagen poderosa: todos los artistas reunidos en escena, celebrando la música como lenguaje universal.

La interpretación de Bachata Rosa, de Juan Luis Guerra, desató una conexión inmediata con el público, mientras que el bolero Nosotros aportó ese matiz clásico y profundamente emocional que envolvió la sala en una atmósfera de nostalgia y romanticismo.

La ovación confirmó que lo vivido trascendió el formato de concierto para convertirse en un acontecimiento de alto calibre.

Con la Sala Carlos Piantini a casa llena, Di Blasio & Friends 3 se consolida como uno de los acontecimientos musicales más relevantes de la temporada en Santo Domingo.

Una noche de sortilegio sonoro donde el piano no solo interpretó melodías: narró emociones, abrazó memorias y recordó por qué el arte, cuando nace del talento auténtico, no conoce fronteras y sigue siendo irreemplazable.